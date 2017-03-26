Ana Sayfa | SÄ°YASET 26/03/2017 09:59

AKP'li vekil MiroÄŸlu'nun geÃ§iÅŸ gÃ¼zergahÄ±nda mayÄ±n paniÄŸi

mayÄ±n paniÄŸi

Mardin'e 16 Nisan referandumuna Ã¶zel miting yapmaya giden AK Parti milletvekili Orhan MiroÄŸlu'nun konvoyu geÃ§iÅŸ gÃ¼zergahÄ±nda mayÄ±n dÃ¶ÅŸendiÄŸi iÃ§in yolda kaldÄ±

AK Parti Mardin Milletvekili Orhan MiroÄŸlu, referandum çalÄ±ÅŸmasÄ± için gittiÄŸi Mardin'in Ömerli ilçesi Hop geçidinde PKK'lÄ± teröristlerin yola döÅŸediÄŸi mayÄ±n yüzünden araç konvoyu saatlerce yolda kaldÄ±. AK Parti konvoyu, PKK'nÄ±n birçok defa mayÄ±nlÄ± tuzaklar döÅŸediÄŸi ve siyasileri kaçÄ±rÄ±p ÅŸehit ettiÄŸi bölge olarak bilinen Mardin'in Hop geçidinde büyük bir tehlike atlattÄ±. Milletvekili Orhan MiroÄŸlu ve partililer güvenlik güçleri tarafÄ±ndan korumaya alÄ±ndÄ±.

"BU VAHÅžETÄ°N SEBEBÄ° NEDÄ°R?"

AK Parti Milletvekili Orhan MiroÄŸlu, yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada 16 Nisan referandumu için bölgede çalÄ±ÅŸma yapmanÄ±n zorluÄŸuna dikkat çekti.Bütün tehditlere karÅŸÄ± seçim çalÄ±ÅŸmasÄ±nÄ± devam ettiklerini belirten MiroÄŸlu, Halk oylamasÄ± çalÄ±ÅŸmalarÄ±mÄ±z için sabah saatlerinde Midyat'a gitmek için Mardin'den yola çÄ±ktÄ±k. Hop geçiÅŸinde durdurulduk. Yola mayÄ±n döÅŸendiÄŸini ve askerlerin mayÄ±n aramasÄ± yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± gördük. Yol boyunca uzun araç konvoyu oluÅŸtu.YarÄ±m saat kadar bekledik, geçiÅŸe ihtiyatlÄ± bir ÅŸekilde izin verildi. Askerler ise mayÄ±n aramaya devam ettiÄŸini gördük. Tarihe kayÄ±t düÅŸmek için partili arkadaÅŸlarla gördüÄŸünüz fotoÄŸraflarÄ± çektik.Åžimdi "OHAL ÅŸartlarÄ±nda seçim olur mu" diyenlere soruyorum, peki "halkÄ±n kullandÄ±ÄŸÄ± yola, milletvekillerinin geçtiÄŸi yola mayÄ±n döÅŸenir mi?", bu vahÅŸetin sebebi nedir? Seçimin huzurlu yapÄ±lmasÄ± için hükümet olarak bölgede gereken hassasiyetleri alÄ±yoruz. Bu tur tehditlere asla prim vermeyiz. 16 Nisan günü halkÄ±mÄ±z bunun cevabÄ±nÄ± sandÄ±kta verecektir" dedi. (Kaynak: Haber 7)

 
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