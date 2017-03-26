PKK gÃ¶sterisine izin veren Ä°sviÃ§re'ye TÃ¼rkiye'den Ã§ok sert tepki

Ä°sviÃ§re'de terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ PKK ve PYD'nin protestosuna ve CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'Ä± Ã¶ldÃ¼rmeye yÃ¶nelik afiÅŸ ile gÃ¶steri yapmasÄ±na izin veren Ä°sviÃ§re'yi CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan ve DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± MevlÃ¼t Ã‡avuÅŸoÄŸlu arayarak uyardÄ±

Ä°sviçre'nin baÅŸkenti Bern'de PKK-DHKP-C ve PYD'nin bu akÅŸam düzenledikleri ortak 'hayÄ±r' eyleminde, üzerinde CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'Ä±n baÅŸÄ±na dayanmÄ±ÅŸ bir silahla fotoÄŸrafÄ±nÄ±n bulunduÄŸu ve üzerinde "ErdoÄŸan'Ä± öldür" yazan bir afiÅŸ açÄ±ldÄ±.Konuya ilk önce Ä°sviçre'nin Ankara Büyükelçi YardÄ±mcÄ±sÄ±nÄ± bakanlÄ±ÄŸa çaÄŸÄ±rarak tepki gösteren DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±, daha sonra yazÄ±lÄ± bir açÄ±klama yaptÄ±. AçÄ±klamada, iki ülke bakanÄ±nÄ±n telefon görüÅŸmesi yaptÄ±ÄŸÄ± duyuruldu.

AçÄ±klamada ÅŸöyle denildi: "Ä°sviçre'nin baÅŸkenti Bern'de bugün (25 Mart) terör örgütü PKK mensuplarÄ± ve Ä°sviçre'deki destekçileri tarafÄ±ndan düzenlenen gösteride açÄ±lan bir pankart ile SayÄ±n CumhurbaÅŸkanÄ±mÄ±zÄ±n hayatÄ±na kastedilmesi için alenen çaÄŸrÄ±da bulunulduÄŸu tespit edilmiÅŸtir. Åžiddet ve teröre açÄ±kça teÅŸvik içeren bu gösteriye izin verilmiÅŸ olmasÄ±nÄ± protesto ettiÄŸimiz ve sözkonusu suç karÅŸÄ±sÄ±nda derhal adli tedbirler alÄ±nmasÄ±nÄ± istediÄŸimiz Ä°sviçre'nin Ankara'daki Geçici MaslahatgüzarÄ± BakanlÄ±ÄŸÄ±mÄ±za çaÄŸrÄ±lmak ve Ä°sviçre makamlarÄ± nezdinde de Bern BüyükelçiliÄŸimizce giriÅŸimde bulunulmak suretiyle Ä°sviçre tarafÄ±na bildirilmiÅŸtir.Ä°sviçre federal ve yerel makamlarÄ±nÄ±n bu aleni suç konusunda atacaÄŸÄ± adli ve idari adÄ±mlar, BakanlÄ±ÄŸÄ±mÄ±zca yakÄ±ndan takip edilecek olup bu konudaki giriÅŸimlerimiz sürdürülecektir. Teröre ve teröristlere destek mahiyetindeki bu kabul edilemez olayda, göstericilere ülkemizdeki referandumla ilgili propaganda imkanÄ± da tanÄ±nmÄ±ÅŸ olmasÄ± ibret vericidir. SayÄ±n BakanÄ±mÄ±z da Ä°sviçre DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ±nÄ± arayarak bu çirkin hadiseye tepkimizi dile getirmiÅŸtir."