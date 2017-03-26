MHP'den ihraÃ§ edilen Sinan OÄŸan'Ä±n programÄ±nda bÃ¼yÃ¼k arbede

MHP'den ihraÃ§ edilen Sinan OÄŸan'Ä±n dÃ¼zenlediÄŸi 'HayÄ±rlÄ± Anadolu YÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸÃ¼' programlarÄ± kapsamÄ±nda konuÅŸma yapacaÄŸÄ± salon Ã¶nÃ¼nde toplanan MHP'li grupla Sinan OÄŸan taraftarlarÄ± arasÄ±nda arbede yaÅŸandÄ±. KavgayÄ± ayÄ±rmak isteyen 2 polis yaralandÄ±

Olay, Yozgat Belediyesi Kültür Merkezi toplantÄ± salonu önünde saat 14.00 sÄ±ralarÄ±nda meydana geldi. Sinan OÄŸan, özel bir minibüsle, konuÅŸma yapacaÄŸÄ± salonun önüne geldi. OÄŸan araçtan inmek üzereyken, taraftarlarÄ± 'Bozkurt Sinan', toplanan MHP'li gençler ise 'Hareketin lideri Devlet Bahçeli' sloganÄ± atmaya baÅŸladÄ±. Bu sÄ±rada 'torpil' denilen küçük çaplÄ± ses bombalarÄ± patlamaya baÅŸladÄ±. Gerginlik büyürken, gruptakiler arasÄ±nda, sopalarÄ±n da kullandÄ±ÄŸÄ±, kavga çÄ±ktÄ±.

KavgayÄ± ayÄ±rmak isterken araya giren sivil polislerden 2'si, aldÄ±klarÄ± yumruk darbeleri sonucu yere yÄ±ÄŸÄ±ldÄ±. Hafif yaralanan polisler, ambulans ile hastaneye kaldÄ±rÄ±ldÄ±. Salon önünde daha önce güvenlik tedbiri alan Çevik Kuvvet'in müdahalesi sonucu kavga daha fazla büyümeden engellendi. KarÅŸÄ±lÄ±klÄ± sloganlarÄ±n devam ettiÄŸi salon önünde polis MHP'lileri uzaklaÅŸtÄ±rmak için biber gazÄ± sÄ±ktÄ±. RüzgarÄ±n ters esmesi sonucu gazdan daha çok polisler etkilendi.