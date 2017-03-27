Yurt dÄ±ÅŸÄ±nda yaÅŸayan seÃ§menler oy vermeye baÅŸladÄ±

TÃ¼rkiye'de 16 Nisan tarihinde yapÄ±lacak referandum oylamasÄ± yurt dÄ±ÅŸÄ± seÃ§men kÃ¼tÃ¼ÄŸÃ¼ne kayÄ±tlÄ± kiÅŸilerce baÅŸladÄ±

Anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸine iliÅŸkin halk oylamasÄ±nda, yurt dÄ±ÅŸÄ± seçmen kütüÄŸüne kayÄ±tlÄ± kiÅŸilerin oy kullanabildiÄŸi gümrük kapÄ±larÄ±nda Atatürk ve Sabiha Gökçen havalimanlarÄ±nda oy verme iÅŸlemi baÅŸladÄ±.Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) seçim takvimine göre, havalimanÄ±nda oy verme iÅŸlemi için hazÄ±rlÄ±klar günler öncesinde tamamlandÄ±. Yurt dÄ±ÅŸÄ±nda yaÅŸayan seçmenler için Atatürk HavalimanÄ± geliÅŸ ve gidiÅŸ katÄ±na toplam 12 sandÄ±k konuldu.Yurt dÄ±ÅŸÄ±nda yaÅŸayan, seçmen kütüÄŸüne kayÄ±tlÄ± kiÅŸiler, pasaport ve kimliklerini ibraz etmelerinin ardÄ±ndan oylarÄ±nÄ± kabinlerde kullanarak, sandÄ±ÄŸa attÄ±.OylamanÄ±n saat 08.00'e baÅŸlamasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan sandÄ±klarÄ±n önünde yoÄŸunluk oluÅŸtu.Gümrük kapÄ±larÄ±nda oy verme iÅŸlemi, 16 Nisan saat 17.00'ye kadar sürecek.