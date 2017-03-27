CHP lideri Kemal KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu Bursa'da konuÅŸtu

CHP Genel BaÅŸkanÄ± KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu, Bursa'nÄ±n Ä°negÃ¶l Ä°lÃ§esi'nde muhtarlar ve sivil toplum kuruluÅŸlarÄ±nÄ±n temsilcileriyle buluÅŸtu

Anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸi referandumuna iliÅŸkin açÄ±klamalarda bulunan KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu, 'Çift baÅŸlÄ±lÄ±k bitecek' yorumlarÄ±nÄ± deÄŸerlendirdi. CHP lideri KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu, "Devletimizde çift baÅŸlÄ±lÄ±k yok. Bizim devletimizde ve bütün demokrasilerde, kamuda görev alan herkesin görev alanÄ± tanÄ±mlanmÄ±ÅŸtÄ±r. Kim tanÄ±mlamÄ±ÅŸ? TBMM; 550 milletvekilinin olduÄŸu yerde herkesin görev alanÄ± bellidir. Çift baÅŸlÄ±lÄ±k ne zaman çÄ±kar? Ben, kendi görev alanÄ±m dÄ±ÅŸÄ±na çÄ±kÄ±p, bir baÅŸkasÄ±nÄ±n görev alanÄ±na müdahale edersem çift baÅŸlÄ±lÄ±k olur. Anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸine 'evet' dersek ne olur? Devlette çift baÅŸlÄ±lÄ±k olur; çünkü seçilecek olan baÅŸkan, hem cumhurun baÅŸkanÄ± hem bir partinin genel baÅŸkanÄ± olacak. Ä°ki baÅŸlÄ±lÄ±k, hem baÅŸkan hem bir partinin genel baÅŸkanÄ±" diye konuÅŸtu.

"'MECLÄ°S'Ä° FESHEDÄ°YORUM, YENÄ°DEN SEÇÄ°ME GÄ°DEBÄ°LÄ°RÄ°M' DÄ°YEBÄ°LÄ°R"

Anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸiyle cumhurbaÅŸkanÄ±nÄ±n hiçbir gerekçe göstermeden, üçüncü yÄ±lÄ±n sonunda Meclis'i feshederek, yeniden seçime gidebileceÄŸini savunan KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu, ÅŸunlarÄ± söyledi: "Meclis'i feshetme yetkisi bugünkü anayasada da var. CumhurbaÅŸkanÄ±nÄ±n Meclis'i feshi seçim sonrasÄ± 45 içinde hükümetin kurulmamasÄ±na baÄŸlÄ±. Bugünkü anayasaya göre, seçim oldu. Hükümet kurulamadÄ±. 45 gün geçti, yine hükümet kurulamadÄ±. O zaman cumhurbaÅŸkanÄ± diyor ki 'Kusura bakmayÄ±n. Görev süresi dolmadan ben Meclis'i feshediyorum. Yeniden seçime gidelim'. Yenisinin, mevcutla farkÄ± nedir? Yenisinde hiçbir gerekçe göstermeden öyle 45 gün içinde hükümet kuruldu, kurulmadÄ±; ona da bakmadan baÅŸkan isterse üçüncü yÄ±lÄ±n sonunda 'Ben Meclis'i feshediyorum. Yeniden seçime gidebilirim' diyebilir"

"ASIL AMAÇ BU"

CHP Genel BaÅŸkanÄ± KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu, ÅŸöyle devam etti: "Önümüze gelen anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸine göre, baÅŸkan iki dönem seçilebiliyor. Üçüncü dönem seçilemiyor. Ä°kinci dönemin sonunda Meclis'i feshedebilir. Kendisi de seçime gider. Böylece ne olacak? 5 yÄ±llÄ±k süreyi doldurmadÄ±ÄŸÄ± için üçüncü dönem de seçilme ihtimali olacak. AsÄ±l amaç bu. Özür dilerim ama milletin aklÄ±yla alay etmek doÄŸru mudur? Bunun partilerle bir ilgisi var mÄ±? HayÄ±r. Memleketle demokrasimizle ilgisi var. Bu bir demokrasi, memleket meselesi."

'KUZU KUZU SARAY'A GELDÄ°' YANITI

KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu, daha sonra Bursa’nÄ±n Ä°negöl ilçesinde kamyon ve TÄ±r GarajÄ± ÅŸoförleri ile buluÅŸtu. Kendisi hakkÄ±nda, ‘15 Temmuz sonrasÄ± iÅŸte kuzu kuzu geldi saraya’ ÅŸeklindeki yorumlarÄ± doÄŸru bulmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade eden Kemal KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu, “AynÄ± olay olsa, yine Türkiye bir darbe giriÅŸimiyle karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya kalsa söz konusu vatansa gerisi teferruattÄ±r. Gene giderim. Öyle kalkÄ±p da kÄ±sÄ±r çekiÅŸmelere bu memleketi sokmamak lazÄ±m. YazÄ±ktÄ±r, günahtÄ±r. Türkiye’nin bir derdi varsa siyasetçiler bir araya gelip, oturup konuÅŸmalÄ±. Memleket sadece benim memleketim deÄŸil, hepimizin memleketi. Sadece ben mi sorumluyum? Sizler de sorumlusunuz” dedi.

'OSMANLI'DA BABADAN OÄžULA GEÇÄ°RDÄ°'

Cumhuriyetin sayesinde devletin en önemli yerlerine geldiÄŸini ifade eden KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu, “Genel müdürlük yaptÄ±m. MüsteÅŸar yardÄ±mcÄ±lÄ±ÄŸÄ± yaptÄ±m. Daire baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± yaptÄ±m. Kimin sayesinde yaptÄ±m? Cumhuriyetin sayesinde. Cumhuriyet olmasaydÄ± ben CHP Genel BaÅŸkanÄ± olabilir miydim? Cumhuriyet olmasaydÄ± SayÄ±n Abdullah Gül, TBMM’nin önce üyesi daha sonra CumhurbaÅŸkanÄ± olabilir miydi? O da bir esnafÄ±n çocuÄŸuydu. AynÄ± ÅŸey ÅŸimdiki CumhurbaÅŸkanÄ± için de geçerli. Cumhuriyet olmasaydÄ± CumhurbaÅŸkanÄ± olabilir miydi, olamazdÄ±. Neden? Cumhur yoktu ki. Bir kiÅŸi vardÄ±, OsmanlÄ±. Babadan oÄŸula devreden bir miras vardÄ±. Cumhuriyeti kurduk, güzel bir ÅŸey yaptÄ±k. Bütün Ä°slam dünyasÄ± bizi örnek aldÄ±” diye konuÅŸtu.