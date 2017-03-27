BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m'dan Galatasaray ile ilgili flaÅŸ aÃ§Ä±klama

BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m, Hakan ÅžÃ¼kÃ¼r ve Arif Erdem ile ilgili yaÅŸanan geliÅŸmelerin Galatasaray camiasÄ±na mal olmamasÄ± gerektiÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±

BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m, Galatasaray'da Hakan Åžükür ve Arif Erdem ile ilgili yaÅŸanan geliÅŸmenin küçük bir marjinal grup tarafÄ±ndan gündeme getirildiÄŸini, bunun tüm Galatasaray camiasÄ±na mal edilmesinin doÄŸru olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyledi.

BaÅŸbakanlÄ±k Çankaya KöÅŸkünde medya temsilcileri ile bir araya gelen BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m, gündeme iliÅŸkin önemli açÄ±klamalarda bulundu. Galatasaray'da Arif Erdem ve Hakan Åžükür'ün ihraç edilmemeleri ile ilgili medya temsilcilerinden BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m'a sorular yönetildiÄŸini belirten Yücel Koç, "SayÄ±n BaÅŸbakanÄ±mÄ±z kulüp yetkilileri ile görüÅŸmüÅŸ ve aldÄ±ÄŸÄ± bilgileri aktardÄ±, Mali Genel Kurul daÄŸÄ±ldÄ±ktan sonra küçük bir grup kalÄ±yor ve o marjinal grubun bunu gündeme getirdiÄŸini ve reddedildiÄŸini belirtti. Dün isim kulüp aidatlarÄ±nÄ± ödemedikleri için ihraç edildiler, FETÖ terör örgütü üyeliÄŸinden deÄŸil de kulüp aidatÄ±nÄ± ödemedikleri için ihraç edilmelerine iliÅŸkin eleÅŸtiriler vardÄ±, onun da cevabÄ±nÄ± verdi SayÄ±n BaÅŸbakan, ‘yetkileri çerçevesinde bu kararÄ± alabiliyorlardÄ± ve bunu yaptÄ±lar. Daha sonra genel kurul toplanarak bunun gereÄŸini yapacaklar. Küçük bir marjinal grubun yaptÄ±ÄŸÄ± bir ÅŸeyi Galatasaray camiasÄ±na mal etmek doÄŸru deÄŸil' dedi, bu önemliydi" diye konuÅŸtu.

16 Nisan'da yapÄ±lacak referanduma iliÅŸkin ellerinde anket olup olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±n BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rm'a sorulduÄŸunu belirten Koç, anketlerle fazla ilgilenmediklerini söyleyen BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m'Ä±n "Evet' çÄ±kacaÄŸÄ±ndan ÅŸüphem yok, biz ‘evet' oyunu daha fazla ne kadar artÄ±rÄ±rÄ±z onun için çalÄ±ÅŸÄ±yoruz" dediÄŸini söyledi.

SEÇÄ°M BARAJI

Referandumdan sonra Seçim Kanunu ve Siyasi Partiler Kanunu ile ilgili deÄŸiÅŸiklik yapÄ±lÄ±p yapÄ±lmayacaÄŸÄ± konusundaki sorulara BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m'Ä±n nasÄ±l cevap verdiÄŸini anlatan Koç, "BunlarÄ±n anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸi ile alakalÄ± olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±, daha sonra bunlarÄ±n oturulup konuÅŸulacaÄŸÄ±nÄ± söyledi. Bir mutabakat saÄŸlanÄ±rsa bunlarÄ±n hepsinin konuÅŸulabileceÄŸini, bir anlamda yeni sistemin seçim barajÄ±nÄ± anlamsÄ±zlaÅŸtÄ±racaÄŸÄ±nÄ± söyledi" diye konuÅŸtu.

ASKERLÄ°K

18 yaÅŸÄ±nda Meclise girecek vekillerin askerlikten muaf olup olmayacaklarÄ± ve emekliliklerinin nasÄ±l olacaÄŸÄ±nÄ± konusunda da BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m'Ä±n konuÅŸtuÄŸunu anlatan Koç, "SayÄ±n KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu ‘bakan çocuklarÄ± askerlikten muaf tutulacak' gibi bir ÅŸey söylüyor. BaÅŸbakan önemli bir ÅŸey söyledi, ‘SayÄ±n KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu'nun oÄŸlu 33 yaÅŸÄ±nda ve askerliÄŸini sürekli tecil ettiriyor' diye bir not verdi. 18 yaÅŸÄ±nda bir gencin milletvekili olmasÄ± durumunda en az 25 yÄ±l hizmet etmesi gerektiÄŸini, yaÅŸÄ± beklemesi gerektiÄŸini ve ardÄ±ndan emekli olabileceÄŸini söyledi. AslÄ±nda bu bugünde geçerli, Kamuoyunda yanlÄ±ÅŸ anlaÅŸÄ±lma var. YapÄ±lan anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸinde askerlik ve emeklilikle ilgili bir düzenleme olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyledi" diye konuÅŸtu.

MHP Ä°LE ORTAK ÇALIÅžMA OLACAK MI ?

MHP ile AK Parti'nin referandum sürecinde yaklaÅŸmasÄ±, referandum sonrasÄ±nda bu iki partinin birleÅŸmesi ile ilgili BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m'a sorularÄ±n sorulduÄŸunu belirten Koç, "BaÅŸbakan bu konuda, ‘Herkes kendi yoluna gidecek, asla iki partinin birleÅŸmesi gibi bir ÅŸey olmayacak' dedi, siyasi olarak böyle bir ÅŸeyin öngörülmediÄŸini SayÄ±n BaÅŸbakan anlattÄ±" dedi.

Suriye konusunun da konuÅŸulduÄŸunu belirten Koç, "SayÄ±n BaÅŸbakan, orada politikalarÄ±n, ittifaklarÄ±n günü birlik deÄŸiÅŸtiÄŸini, bunlarÄ±n hepsinin belki zaman içinde düzeleceÄŸini söyleyerek, ‘Hem Amerika hem Rusya ÅŸunun kararÄ±nÄ± vermesi lazÄ±m, Suriye'yi parçalamak mÄ±, yoksa bir bütün halinde tutmak mÄ± istiyorlar, önce bunun kararÄ±nÄ± vermeliler' ifadelerini kullandÄ±. YakÄ±n bir tarihte Amerika DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ±nÄ±n Türkiye'yi bir ziyaret gerçekleÅŸtireceÄŸini söyledi BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m, Türkiye'nin topraklarÄ±nÄ±n güvenliÄŸi için ne gerekiyorsa yapacaÄŸÄ±nÄ±, dostlarÄ±nÄ± da uyaracaÄŸÄ±nÄ± söyledi" diye konuÅŸtu.

Ä°DAM

Özellikle idam konusuna iliÅŸkin BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rm'Ä±n konuÅŸtuÄŸunu belirten Koç "DiÄŸer partilerle bir araya geldiÄŸinde bunun ciddi ÅŸekilde deÄŸerlendirilebileceÄŸini söyledi. Referandumdan sonra bir mutabakat saÄŸlanÄ±rsa partiler arasÄ±nda, deÄŸerlendirileceÄŸini belirterek, CHP'nin bugünkü söylediklerinde samimi olup olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±n o tarih geldiÄŸinde görüleceÄŸini söyledi" açÄ±klamasÄ±nda bulundu.