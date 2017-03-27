Ana Sayfa | SÄ°YASET 27/03/2017 19:30

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan Siz benim ÅŸakaÄŸÄ±ma silah dayasanÄ±z ne yazar

erdoÄŸan

Bir programÄ±nda Ä°sviÃ§re'de aÃ§Ä±lan pankartla ilgili aÃ§Ä±klamada bulunan ErdoÄŸan, "Sen benim ÅŸakaÄŸÄ±ma o pankartta silahÄ± dayasan ne yazar. ErdoÄŸan'Ä± Ã¶ldÃ¼rÃ¼n diyor. Ulan ne yazar." dedi.

CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan Büyükçekmece'de vatandaÅŸlara sesleniyor. ErdoÄŸan, konuÅŸmasÄ±nÄ±n baÅŸÄ±nda Ä°sviçre'de yaÅŸanan skandal pankartla ilgili sert sözler sarfetti. ÅžakaÄŸÄ±na doÄŸrultulmuÅŸ silahlÄ± pankartla ilgili, "Bir kaç gün önce Ä°sviçre Parlamentosu'nun önünde pankartta benim ÅŸakaÄŸÄ±ma silah dayamÄ±ÅŸlar. Sen benim ÅŸakaÄŸÄ±ma o pankartta silahÄ± dayasan ne yazar. ErdoÄŸan'Ä± öldürün diyor. Ulan ne yazar. Rabbimin bana verdiÄŸi ömrü ne bir an ileri ne bir an geri çekmeye sizingücünÄŸüz yetmez. Biz bu yola kefenimizle çÄ±ktÄ±k. Kefenimizle yürüyoruz be. Biz bu millete efendi olmaya deÄŸil hizmetkar olmaya geldik. Ä°sviçre devleti rahatça kinlerini kussunlar niye bunlarÄ± koruyor. Almanya öyle Hollanda öyle. Bir devlet baÅŸkanÄ±nÄ± gözünüzün önünde tehdit edecekler siz destekleyeceksiniz yazÄ±klar olsun size." dedi.

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