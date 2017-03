CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan Siz benim ÅŸakaÄŸÄ±ma silah dayasanÄ±z ne yazar

Bir programında İsviçre'de açılan pankartla ilgili açıklamada bulunan Erdoğan, "Sen benim şakağıma o pankartta silahı dayasan ne yazar. Erdoğan'ı öldürün diyor. Ulan ne yazar." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Büyükçekmece'de vatandaşlara sesleniyor. Erdoğan, konuşmasının başında İsviçre'de yaşanan skandal pankartla ilgili sert sözler sarfetti. Şakağına doğrultulmuş silahlı pankartla ilgili, "Bir kaç gün önce İsviçre Parlamentosu'nun önünde pankartta benim şakağıma silah dayamışlar. Sen benim şakağıma o pankartta silahı dayasan ne yazar. Erdoğan'ı öldürün diyor. Ulan ne yazar. Rabbimin bana verdiği ömrü ne bir an ileri ne bir an geri çekmeye sizingücünğüz yetmez. Biz bu yola kefenimizle çıktık. Kefenimizle yürüyoruz be. Biz bu millete efendi olmaya değil hizmetkar olmaya geldik. İsviçre devleti rahatça kinlerini kussunlar niye bunları koruyor. Almanya öyle Hollanda öyle. Bir devlet başkanını gözünüzün önünde tehdit edecekler siz destekleyeceksiniz yazıklar olsun size." dedi.