Ana Sayfa | SÄ°YASET 27/03/2017 20:39

Sunucu ErdoÄŸan'a yÄ±l dÃ¶nÃ¼mÃ¼nÃ¼ canlÄ± yayÄ±nda hatÄ±rlattÄ±

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan

Bir TV programÄ±nÄ±n konuÄŸu olan CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'a canlÄ± yayÄ±nda sunucu Ä°stanbul BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyesi baÅŸkanÄ± seÃ§ilmesinin 23'Ã¼ncÃ¼ yÄ±lÄ± olduÄŸunu hatÄ±rlattÄ±

Veysi AteÅŸ, programÄ±n giriÅŸinde CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'Ä± Ä°stanbul BüyükÅŸehir Belediyesi BaÅŸkanÄ± SeçildiÄŸi gün olan 27 Mart'ta konuk ettiÄŸini hatÄ±rlattÄ±. Kendi adÄ±na ErdoÄŸan'Ä± böyle bir günde konuk ettiÄŸi için yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± mutluluÄŸu dile getirdi. CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan da Veysi AteÅŸ'e teÅŸekkür edip ÅŸunlarÄ± söyledi: "27 Mart 1994'ü hatÄ±rlatmanÄ±z sebebiyle teÅŸekkür ediyorum ve Ä°stanbul gibi bir güzel ÅŸehre, muhteÅŸem ÅŸehre 1994'ün 27 Mart'Ä±nda belediye baÅŸkanÄ± olarak göreve baÅŸlamak mutluluk vesilesiydi. Ä°stanbul zor koÅŸullar yaÅŸamÄ±ÅŸ bir ÅŸehirdi. CHP'den devraldÄ±k. Ve o zaman Ä°BB'nin 2.5 milyar dolar borcu vardÄ±. Sadece finans olayÄ± deÄŸil, Ä°stanbul susuzdu, çöp daÄŸlarÄ± vardÄ±, hava kirliliÄŸi vardÄ±. Bizler süratle yoÄŸun bir çalÄ±ÅŸmayla bir taraftan belediyenin finans yönetimini öncelikle ele aldÄ±k. Finans yönetiminin yanÄ±nda insan yönetimini ele aldÄ±k ve tabii insan yönetimiyle finans yönetimi baÅŸarÄ±lÄ± ÅŸekilde ele alÄ±nÄ±nca süratle mesafe aldÄ±k." 

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MHP Ã‡eÅŸme Ä°lÃ§e BaÅŸkanÄ±nÄ±n ardÄ±ndan yÃ¶netim kurulu Ã¼yeleri de gÃ¶revlerinden istifa etti

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erdoÄŸan

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan Siz benim ÅŸakaÄŸÄ±ma silah dayasanÄ±z ne yazar

Bir programÄ±nda Ä°sviÃ§re'de aÃ§Ä±lan pankartla ilgili aÃ§Ä±klamada bulunan ErdoÄŸan, "Sen benim ÅŸakaÄŸÄ±ma o pankartta silahÄ± dayasan ne yazar. ErdoÄŸan'Ä± Ã¶ldÃ¼rÃ¼n diyor. Ulan ne yazar." dedi.

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BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m, Hakan ÅžÃ¼kÃ¼r ve Arif Erdem ile ilgili yaÅŸanan geliÅŸmelerin Galatasaray camiasÄ±na mal olmamasÄ± gerektiÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±