Sunucu ErdoÄŸan'a yÄ±l dÃ¶nÃ¼mÃ¼nÃ¼ canlÄ± yayÄ±nda hatÄ±rlattÄ±

Bir TV programÄ±nÄ±n konuÄŸu olan CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'a canlÄ± yayÄ±nda sunucu Ä°stanbul BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyesi baÅŸkanÄ± seÃ§ilmesinin 23'Ã¼ncÃ¼ yÄ±lÄ± olduÄŸunu hatÄ±rlattÄ±

Veysi AteÅŸ, programÄ±n giriÅŸinde CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'Ä± Ä°stanbul BüyükÅŸehir Belediyesi BaÅŸkanÄ± SeçildiÄŸi gün olan 27 Mart'ta konuk ettiÄŸini hatÄ±rlattÄ±. Kendi adÄ±na ErdoÄŸan'Ä± böyle bir günde konuk ettiÄŸi için yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± mutluluÄŸu dile getirdi. CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan da Veysi AteÅŸ'e teÅŸekkür edip ÅŸunlarÄ± söyledi: "27 Mart 1994'ü hatÄ±rlatmanÄ±z sebebiyle teÅŸekkür ediyorum ve Ä°stanbul gibi bir güzel ÅŸehre, muhteÅŸem ÅŸehre 1994'ün 27 Mart'Ä±nda belediye baÅŸkanÄ± olarak göreve baÅŸlamak mutluluk vesilesiydi. Ä°stanbul zor koÅŸullar yaÅŸamÄ±ÅŸ bir ÅŸehirdi. CHP'den devraldÄ±k. Ve o zaman Ä°BB'nin 2.5 milyar dolar borcu vardÄ±. Sadece finans olayÄ± deÄŸil, Ä°stanbul susuzdu, çöp daÄŸlarÄ± vardÄ±, hava kirliliÄŸi vardÄ±. Bizler süratle yoÄŸun bir çalÄ±ÅŸmayla bir taraftan belediyenin finans yönetimini öncelikle ele aldÄ±k. Finans yönetiminin yanÄ±nda insan yönetimini ele aldÄ±k ve tabii insan yönetimiyle finans yönetimi baÅŸarÄ±lÄ± ÅŸekilde ele alÄ±nÄ±nca süratle mesafe aldÄ±k."