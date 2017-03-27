Ana Sayfa | SÄ°YASET 27/03/2017 21:06

MHP Ã‡eÅŸme Ä°lÃ§e BaÅŸkanÄ±nÄ±n ardÄ±ndan yÃ¶netim kurulu Ã¼yeleri de gÃ¶revlerinden istifa etti

mhp ilÃ§e yÃ¶netimi

MHP'den ihraÃ§ edilen Meral AkÅŸener'in Ä°zmir'deki mitingine katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± gerekÃ§eyle MHP Ã‡eÅŸme Ä°lÃ§e BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±'ndan istifasÄ± istenen Volkan Evci'nin ardÄ±ndan tÃ¼m yÃ¶netim kurulu Ã¼yeleri de istifa dilekÃ§elerini merkeze gÃ¶nderdi

MHP'den ihraç edilen Meral AkÅŸener'in Ä°zmir mitingine katÄ±lan Volkan Evci, yaptÄ±ÄŸÄ± yazÄ±lÄ± açÄ±klamada, 27 Mart tarihi itibariyle MHP Ä°lçe BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± görevinden 'GördüÄŸü lüzum üzerine' istifa ettiÄŸini duyurdu. ÇeÅŸme'de görevi devralacak yeni yöneticilere baÅŸarÄ±lar dileyen Volkan Evci, yazÄ±lÄ± açÄ±klamasÄ±nda, "Bugüne kadar ÇeÅŸme'de saygÄ±, sevgi ve hoÅŸgörü çerçevesi içinde siyaset yapmaya çalÄ±ÅŸtÄ±k. Kimsenin deÄŸerlerine laf söylemedik. Kendi deÄŸerlerimize sahip çÄ±ktÄ±k. 2012 yÄ±lÄ±ndan beri, ÇeÅŸme'de liderliÄŸini yapma ÅŸerefine eriÅŸtiÄŸim MHP'de, ÇeÅŸme'de ve Türkiye'deki birlikte görev yaptÄ±ÄŸÄ±m dünden bugüne kadar olan tüm dava arkadaÅŸlarÄ±ma canÄ± gönülden teÅŸekkür ediyorum. HaklarÄ±nÄ±z helal edin. Bilmeden de olsa kalbini kÄ±rmÄ±ÅŸ olduÄŸumuz bir kimse dahi varsa, umarÄ±m haklarÄ±nÄ± helal ederler. Benden yana bir hak varsa ben hakkÄ±mÄ± helal ediyorum. Görevler geçicidir, davam bakidir. UnutmayalÄ±m ki, her son baÅŸlangÄ±çtÄ±r" ifadelerini kullandÄ±. Evci, DHA muhabirine telefonda yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada ise Meral AkÅŸener'in Ä°zmir mitingine katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± için MHP Genel Merkezi tarafÄ±ndan istifasÄ±nÄ±n istendiÄŸini söyledi. Evci'nin istifa ettiÄŸini açÄ±klamasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan yönetim kurulu üyeleri de topluca istifa ettiÄŸini duyurdu.

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