Ana Sayfa | SÄ°YASET 27/03/2017 22:26

CHP'li Ä°nce'den sert Ã§Ä±kÄ±ÅŸ babanÄ±n dÃ¼kkanÄ± mÄ± BaÅŸbakanlÄ±k

Muharrem Ä°nce

CHP Yalova Milletvekili Muharrem Ä°nce, KahramanmaraÅŸ'ta toplanan vatandaÅŸlara seslendi

Muharrem Ä°nce, KahramanmaraÅŸ’Ä±n AndÄ±rÄ±n Ä°lçesi’nde toplananlarla bir araya gelip CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± Hükümet Sistemi için ‘hayÄ±r’ oyu istedi. CHP Parti Meclisi Üyesi Ali Öztunç ile CHP Ä°l BaÅŸkanÄ± Esat Åžengül’ün de eÅŸlik ettiÄŸi Ä°nce, Hükümet KonaÄŸÄ± MeydanÄ±’nda seçim otobüsünün üzerinden konuÅŸma yaptÄ±.Bugünün kendisini zor ÅŸartlarda büyüten kamyon ÅŸoförü olan babasÄ±nÄ±n ölüm yÄ±ldönümü olduÄŸunu hatÄ±rlatan Ä°nce, “Åžimdi size soruyorum; zenginin çocuÄŸu milletvekili olacak, garibanÄ±n, fakirin çocuÄŸu da El Bab’da, Suriye’de ÅŸehit olacak. Yok böyle bir ÅŸey” dedi. Referandumda ‘evet’ demeleri durumunda CumhurbaÅŸkanÄ±’na 6 ay OHAL yetkisinin verilmiÅŸ olacaÄŸÄ±nÄ± savunan Ä°nce, ÅŸunlarÄ± söyledi:

“Böyle bir yetki verilmez. Ak Partililer ‘Bize bir ÅŸey olmaz’ demesin. Bak Abdullah Gül’ü partiye sokmuyorlar, Bülent ArÄ±nç gelemiyor, bir de seninle de arasÄ± açÄ±lacak, bu yetkiyi babana vermeyeceksin babana. Atatürk’e vermediler bu yetkiyi. BakÄ±n Azerbaycan’da ne oldu? CumhurbaÅŸkanÄ± çÄ±ktÄ± dedi ki, ‘EÅŸimi CumhurbaÅŸkanÄ± birinci YardÄ±mcÄ±sÄ± yapacaÄŸÄ±m.’ Onu da ilk kutlayan Türkiye’nin Enerji BakanÄ± oldu. Damat, herhalde damat ÅŸöyle düÅŸündü, komÅŸuda piÅŸer bize de düÅŸer.”

“MÄ°LETVEKÄ°LLERÄ°NÄ° KORUYORLAR”

Referandumda ‘Evet’ çÄ±kmasÄ± durumunda BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m’Ä±n da kalmayacaÄŸÄ±nÄ± söyleyen Muharrem Ä°nce, “BaÅŸbakan herhalde anlayamamÄ±ÅŸ ki çÄ±kÄ±p meydan meydan gezip ‘evet deyin’ diyor. ‘evet’ deyince sen olmayacaksÄ±n. ‘Feda olsun Binali’ diyor. Yahu babanÄ±n dükkanÄ± mÄ± BaÅŸbakanlÄ±k? FETÖ’den tutuklu general, hakim, savcÄ±, öÄŸretmen, hemÅŸire, baklavacÄ±, polis, davulcu, zurnacÄ± var. Bir tek milletvekili yok size inandÄ±rÄ±cÄ± geliyor mu? Böyle bir ÅŸey olabilir mi? Demek ki milletvekillerini koruyorlar.” 

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