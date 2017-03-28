Figen YÃ¼ksekdaÄŸ'Ä±n 7,5 yÄ±la kadar hapsi isteniyor

TutukluluÄŸu nedeniyle parti Ã¼yeliÄŸi dÃ¼ÅŸÃ¼rÃ¼len Figen YÃ¼ksekdaÄŸ'Ä±n 7,5 yÄ±la kadar hapis cezasÄ±yla yargÄ±lanmasÄ± isteniyor

YargÄ±tay Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nca, hakkÄ±nda kesinleÅŸen hapis cezasÄ± nedeniyle parti üyeliÄŸi düÅŸürülen eski HDP Van Milletvekili Figen YüksekdaÄŸ hakkÄ±nda baÅŸlatÄ±lan soruÅŸturma kapsamÄ±nda "terör örgütü propagandasÄ± yapmak" suçundan 7,5 yÄ±la kadar hapis cezasÄ± talep edildi.

Van Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±, hakkÄ±nda kesinleÅŸen hapis cezasÄ± nedeniyle milletvekilliÄŸi ile parti üyeliÄŸi düÅŸürülen YüksekdaÄŸ'Ä±n, 8 Nisan'da kentte katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± televizyon programÄ±nda yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmayla ilgili yürüttüÄŸü soruÅŸturmayÄ± tamamladÄ±.

HazÄ±rlanan iddianame, Van 4. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesince kabul edildi.

Ä°ddianamede, YüksekdaÄŸ'Ä±n programda yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmada kullandÄ±ÄŸÄ± ifadelerle "terör örgütü PKK'nÄ±n propagandasÄ±nÄ± yaptÄ±ÄŸÄ±" belirtilerek, 7,5 yÄ±la kadar hapisle cezalandÄ±rÄ±lmasÄ± istendi.

YüksekdaÄŸ'Ä±n, yargÄ±landÄ±ÄŸÄ± bir davadan hüküm giydiÄŸine dair kesinleÅŸen mahkeme kararÄ±nÄ±n TBMM Genel Kurulunda okunmasÄ±yla milletvekilliÄŸinin düÅŸürüldüÄŸünün anÄ±msatÄ±ldÄ±ÄŸÄ± iddianamede, ÅŸüphelinin konuÅŸmalarÄ±nda terör örgütü PKK'nÄ±n cebir, ÅŸiddet veya tehdit içeren yöntemlerini meÅŸru gösteren, öven ya da bu yöntemlere baÅŸvurmaya teÅŸvik edecek nitelikte propaganda yaptÄ±ÄŸÄ± vurgulandÄ±.