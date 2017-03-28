CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan hayÄ±r standÄ±nÄ± ziyaret etti

CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, HacÄ±osman Metro istasyonu yanÄ±ndaki evet ve hayÄ±r yazÄ±lÄ± Ã§adÄ±rÄ± ziyaret etti
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, Atatürk HavalimanÄ±'na gitmek üzere öÄŸle saatlerinde Tarabya KöÅŸkü'nden çÄ±ktÄ±. ErdoÄŸan, önce HacÄ±osman Metro istasyonu yanÄ±nda kurulan 'evet' standÄ±nÄ± ziyaret etti.CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan daha sonra 'evet' standÄ±nÄ±n hemen yakÄ±nÄ±nda kurulan 'hayÄ±r' standÄ±nÄ± ziyaret etti.ErdoÄŸan, kurulan çadÄ±ra girerek içeridekilerle yaklaÅŸÄ±k 15 dakika konuÅŸtu.