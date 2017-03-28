HayÄ±r Ã§adÄ±rÄ±nÄ± ziyaret etti ErdoÄŸan neyiniz eksik diye sordum dedi

SarÄ±yer'de kurulan HayÄ±r Ã§adÄ±rÄ±nÄ± ziyaret eden CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± bir mitingde yaÅŸananlarÄ± anlattÄ±

Samsun'da vatandaÅŸa hitap eden CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, bu sabah hayÄ±rcÄ±larÄ±n çadÄ±rÄ±nÄ± ziyaret ettiÄŸini ve oradakilerle neler konuÅŸtuÄŸunu açÄ±kladÄ±. ErdoÄŸan, "Bu sabah gelirken evet çadÄ±rÄ±nÄ±n kurulduÄŸu bir yere uÄŸradÄ±m. Kendi semtimde. YanÄ±nda da hayÄ±r çadÄ±rÄ± vardÄ±. Bir de oraya uÄŸradÄ±m. HayÄ±r çadÄ±rÄ±ndakilere "Niçin hayÄ±r diyorsunuz? Bana söyler misiniz?" dedim. "Biz çaÄŸdaÅŸ bir Türkiye istiyoruz" dediler. "Åžu anda çaÄŸdaÅŸ bir Türkiye yok mu? Neyiniz eksik" dedim. YollarÄ±nÄ±z, okullarÄ±nÄ±z, köprüleriniz yok mu dedim." diyerek anlattÄ±.

ErdoÄŸan, "18 maddelik anayasa madde için 180 yalan madde uyduranlar abakmayÄ±n. Bu sabah gelirken evet çadÄ±rÄ±nÄ±n kurulduÄŸu bir yere uÄŸradÄ±m. Kendi semtimde. YanÄ±nda da hayÄ±r çadÄ±rÄ± vardÄ±. Bir de oraya uÄŸradÄ±m. HayÄ±r çadÄ±rÄ±ndakilere "Niçin hayÄ±r diyorsunuz? Bana söyler misiniz?" dedim. "Biz çaÄŸdaÅŸ bir Türkiye istiyoruz" dediler. "Åžu anda çaÄŸdaÅŸ bir Türkiye yok mu? Neyiniz eksik" dedim. YollarÄ±nÄ±z, okullarÄ±nÄ±z, köprüleriniz yok mu dedim. 14 sene önce bunlar var mÄ±ydÄ±? SöylediÄŸi lafa bakÄ±n: Siz Yavuz Sultan Selim Köprüsü'ne niye o ismi koydunuz. Dedim ki: Çok ayÄ±p! Yavuz Sultan Selim Han, padiÅŸah olduÄŸu zaman OsmanlÄ±'nÄ±n topraÄŸÄ± 18 milyon kilometre kare. Böyle bir devleti aliyeyi Osmaniye'nin baÅŸÄ±nda olan sultanÄ±n adÄ±nÄ± böyle bir köprüye koymaktan daha önemli ne olabilir? Ama olaya bakÄ±ÅŸ mezhepçilik. "Siz alevilerle sünnileri ayÄ±rÄ±yorsunuz" dediler. KardeÅŸlerim biz bu ülkede alevi sünni ayrÄ±mÄ± yapmadÄ±k." dedi.