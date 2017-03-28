CHP liderinden canlÄ± yayÄ±nda Ã¶nemli aÃ§Ä±klamalar

CHP Genel BaÅŸkanÄ± Kemal KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu, katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± canlÄ± yayÄ±n programÄ±nda gÃ¼ndeme iliÅŸkin aÃ§Ä±klamalarda bulunuyor

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) lideri Kemal KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu, CNN Türk canlÄ± yayÄ±nÄ±nda DoÄŸan TV Ankara temsilcisi Hakan Çelik ile Hürriyet Gazetesi Ankara temsilcisi Hande FÄ±rat'Ä±n sorularÄ±nÄ± yanÄ±tlÄ±yor.

CumhurbaÅŸkanÄ±'na yakÄ±ÅŸmÄ±yor. CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± makamÄ± bu toplumun ortak deÄŸeridir. MakamÄ± ortak deÄŸer olarak kabul etmemiz lazÄ±m. CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± da ‘tarafsÄ±zlÄ±ÄŸÄ±’ nedeniyle bizim ortak deÄŸerimiz olmak zorundadÄ±r. O makama oturan kiÅŸinin Türkiye’nin 80 milyonunu kucakladÄ±ÄŸÄ±nÄ±, tarafsÄ±zlÄ±ÄŸÄ±yla bunu kanÄ±tladÄ±ÄŸÄ± sürece makamÄ±nÄ± yüceltmiÅŸ olur. Bizim vatandaÅŸÄ±mÄ±z özel bir yeteneÄŸe sahiptir. KeÅŸke burada sayÄ±n YÄ±ldÄ±rÄ±m ve ErdoÄŸan'Ä±n da yeri olsaydÄ±. OnlarÄ±n beÄŸendiÄŸi gazeteciler olsaydÄ±. Hiçbir tartÄ±ÅŸmadan kaçÄ±nmÄ±yorum.

KullandÄ±ÄŸÄ± dil CumhurbaÅŸkanÄ±'na yakÄ±ÅŸmÄ±yor. Referandum konusu Kemal KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu deÄŸil ki. Her dönemi tartÄ±ÅŸabiliriz. Benimle ilgili her dönemi, çocukluÄŸum dahil tartÄ±ÅŸÄ±rÄ±z. Ama ben çocukluÄŸumdan bu yana bütün tartÄ±ÅŸmalara hazÄ±r olduÄŸumu söylüyorum. Onlar da hazÄ±r olsunlar oturup tartÄ±ÅŸÄ±rÄ±z. Oturup iki uygar insan gibi tartÄ±ÅŸÄ±rÄ±z.Ben de evet çadÄ±rÄ±na denk gelirsem tabii ki ziyaret ederim. Oradakiler umarÄ±m CumhurbaÅŸkanÄ±na bir saygÄ±sÄ±zlÄ±k yapmamÄ±ÅŸlardÄ±r.

REFERANDUM ANKETLERÄ°

Bana gelen bütün anket sonuçlarÄ±nda HayÄ±r oylarÄ± önde. Bunun böyle olduÄŸunu alanlarda da görüyorsunuz.En çok zorlandÄ±ÄŸÄ±mÄ±z soru ÅŸu; memleketin bu kadar sorunu var. Taksiciler soruyor; biz sigorta paramÄ±zÄ± ödeyecek kadar bile para kazanamÄ±yoruz. Ekonomide ciddi kÄ±rÄ±lmalar var. Bu kadar sorun varken bunlarÄ± çözmezdeken neden referandumu getirdiniz. Türkiye’nin acil ihtiyacÄ± anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸi deÄŸil ki.Getirilen 18 madde içinde darbeyi engelleyecek hüküm yok. AsÄ±l sorunu 2010 referandumu ile yarattÄ±lar. Çift baÅŸlÄ±lÄ±kla hiç alakasÄ± yok. AslÄ±nda anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸiyle çift baÅŸlÄ±lÄ±k gelecek. Bir kiÅŸiye devlet teslim edilir mi? Bir siyasetçi diyebilir mi 'Ben her ÅŸeyi biliyorum' diye. Küçük ayrÄ±ntÄ±larda iÅŸ bölümüne giden ülkeler geliÅŸmeÅŸ ülkelerdir. Devlet de bütün bu ayrÄ±ntÄ±lar üzerinde geliÅŸir. Biz ÅŸimdi bu yetkileri tek bir kiÅŸiye veriyoruz. Bu olmaz.

GENSORU ÖNERGESÄ° VEREMEYECEÄžÄ°Z

Yeni modelde ya hükümette birisi yanlÄ±ÅŸ yaparsa, gensoru önergesi verebilecek miyiz ? veremeyeceÄŸiz. Yeni modelde BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± sayÄ±sÄ± neden belirli deÄŸil? Kaç yardÄ±mcÄ± olacak, çÄ±kÄ±p söylesinler. Yeni modelde BaÅŸkan, Bakan atamak zorunda deÄŸil, isterse hiç atamaz. Bir kiÅŸi çÄ±kÄ±p tüm Türkiye'yi felakete sürükleyebilir. Böyle bir yetki kime verilmiÅŸtir dünyada? Afganistan modelinde bile baÅŸkan yardÄ±mcÄ±larÄ± baÅŸkanla beraber seçiliyor ve kaç tane olacaÄŸÄ± önceden belli. Bu deÄŸiÅŸiklikler yapÄ±lÄ±rken kimin görüÅŸü alÄ±ndÄ±. Bize çaÄŸrÄ± yaptÄ±lar, gelin dediler. Bize dediler ki 'biz baÅŸkanlÄ±k sistemini getireceÄŸiz, geliyorsanÄ±z gelin' Biz de hayÄ±r dedik.

YÜZDE 10 SEÇÄ°M BARAJI

Bizim parlamenter sistemi güçlendirmek, iyileÅŸtirmek için önerilerimiz oldu. Siyasi ahlak kanunu çÄ±kmalÄ±, yüzde 10 seçim barajÄ± kalkmalÄ±. Yüzde 10 seçim barajÄ± olmaz, halkÄ±n iradesinin parlamentoya tam yansÄ±masÄ± lazÄ±m. Millet doÄŸrudan kendi vekilini seçebilmeli. Yurt dÄ±ÅŸÄ± seçim kanunu deÄŸiÅŸmeli, öneri verdik.

FESÄ°H YETKÄ°SÄ°

Ben SayÄ±n CumhurbaÅŸkanÄ±'nÄ±n istifa etmesini istemem. SayÄ±n CumhurbaÅŸkanÄ± hukukçu deÄŸil, ben de deÄŸilim. Fesih nedir ne deÄŸildir. Çok iyi biliyorum. TDK’nin sözlüÄŸü, parlamentonun feshi diyor. Bu sözlük benim deÄŸil, devletin bir kurumuna ait bir sözlük. Bugün bir anayasa hukukçusunun attÄ±ÄŸÄ± tweet var. Fesih, meclisin kendi iradesi dÄ±ÅŸÄ±nda görev süresi dolmadan, görevine son verilmesi demektir. Vekil 4 yÄ±lda bir seçiliyor. Bir kiÅŸi diyor ki; kusura bakma fesh ediyorum diyor.

Kaynak: Hürriyet