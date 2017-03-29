Ana Sayfa | SÄ°YASET 29/03/2017 09:01

Kemal KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu ErdoÄŸan'Ä±n Ã§adÄ±r ziyaretine ne dedi

kemal kÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu

CHP Genel BaÅŸkanÄ± Kemal KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu, CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'Ä±n hayÄ±r Ã§adÄ±rÄ±nÄ± ziyaret etmesi hakkÄ±nda aÃ§Ä±klama yaptÄ±

KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu, CNN Türk'te katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± canlÄ± yayÄ±nda gündeme iliÅŸkin deÄŸerlendirmelerde bulundu, sorularÄ± yanÄ±tladÄ±.

"CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan'Ä±n 'hayÄ±r çadÄ±rÄ±nÄ±' ziyaretini nasÄ±l buluyorsunuz? Sizin de isminiz geçti bu ziyarette bu konuda ne diyeceksiniz?" sorusuna KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu, "SayÄ±n CumhurbaÅŸkanÄ±'nÄ±n bir 'hayÄ±r çadÄ±rÄ±nÄ±' ziyaret etmesi güzel bir olay, hayÄ±rlÄ± bir iÅŸ. Sonuçta tarafsÄ±z, bütün vatandaÅŸlara eÅŸit mesafede olmasÄ± gereken CumhurbaÅŸkanÄ±'nÄ±n 'evet çadÄ±rÄ±nÄ±' da 'hayÄ±r çadÄ±rÄ±nÄ±' da ziyaret etmesi, taraflarÄ± dinlemesi güzel bir ÅŸey ama 'KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu yalan söylüyor.' diye kullandÄ±ÄŸÄ± dil, bir cumhurbaÅŸkanÄ±na yakÄ±ÅŸmaz. EÄŸer ben gerçekleri ifade etmiyorsam, nerede, ne zaman, hangi gerçekleri ifade etmediÄŸim bana söylenebilir." yanÄ±tÄ±nÄ± verdi.

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kemal kÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu

CHP liderinden canlÄ± yayÄ±nda Ã¶nemli aÃ§Ä±klamalar

CHP Genel BaÅŸkanÄ± Kemal KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu, katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± canlÄ± yayÄ±n programÄ±nda gÃ¼ndeme iliÅŸkin aÃ§Ä±klamalarda bulunuyor

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan

HayÄ±r Ã§adÄ±rÄ±nÄ± ziyaret etti ErdoÄŸan neyiniz eksik diye sordum dedi

SarÄ±yer'de kurulan HayÄ±r Ã§adÄ±rÄ±nÄ± ziyaret eden CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± bir mitingde yaÅŸananlarÄ± anlattÄ±

cumhurbaÅŸkanÄ± erdoÄŸan

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan hayÄ±r standÄ±nÄ± ziyaret etti

CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, HacÄ±osman Metro istasyonu yanÄ±ndaki evet ve hayÄ±r yazÄ±lÄ± Ã§adÄ±rÄ± ziyaret etti