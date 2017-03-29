Bakan Ã‡avuÅŸoÄŸlu'ndan Halkbank yÃ¶neticisinin ABD'de tutuklanmasÄ±na sert tepki

DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± MevlÃ¼t Ã‡avuÅŸoÄŸlui Halkbank Genel MÃ¼dÃ¼r YardÄ±mcÄ±larÄ±ndan Mehmet Hakan Atilla'nÄ±n ABD'de yakalanmasÄ±yla ilgili sÃ¼reci yakÄ±ndan takip ettiklerini aÃ§Ä±kladÄ±

DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Mevlüt ÇavuÅŸoÄŸlu, Halkbank Genel Müdür YardÄ±mcÄ±larÄ±ndan Mehmet Hakan Atilla'nÄ±n ABD'de tutuklanmasÄ±yla ilgili açÄ±klama yaptÄ±. ÇavuÅŸoÄŸlu, "Görevden alÄ±nan, FETÖ ile yakÄ±n olan Bharara'nÄ±n hazÄ±rladÄ±ÄŸÄ± iddianameden yola çÄ±kan, önceden hazÄ±r olduÄŸu görülüyor. Hemen mahkemeye de çÄ±kardÄ±lar. Biz süreci yakÄ±ndan takip ediyoruz" dedi.

"ELBETTE GÜNDEME GETÄ°RECEÄžÄ°Z"

DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± ÇavuÅŸoÄŸlu, yarÄ±n Türkiye'yi ziyaret edecek ABD DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Rex Tillerson ile görüÅŸmesinde Halkbank Genel Müdür YardÄ±mcÄ±sÄ± Mehmet Hakan Atilla'nÄ±n New York'ta tutuklanmasÄ±nÄ±n da gündeme geleceÄŸini söyleyerek, "Elbette gündeme getireceÄŸiz. Kendisine bu konunun ne olduÄŸunu da soracaÄŸÄ±z. EndiÅŸelerimizi de ÅŸu ana kadar yaÅŸanan süreçte söylediÄŸimiz eriÅŸimin engellenmesi konusunu da gündeme getireceÄŸiz"