Meral AkÅŸener'in danÄ±ÅŸmanÄ± FETÃ–'den gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±

Meral AkÅŸener'in hukuk danÄ±ÅŸmanlarÄ±ndan biri olan Nuri Polat'Ä±n FETÃ– soruÅŸturmasÄ± kapsamÄ±nda gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± Ã¶ÄŸrenildi

Meral AkÅŸener'in hukuk danÄ±ÅŸmanlarÄ±ndan Avukat Nuri Polat'Ä±n FETÖ operasyonu kapsamÄ±nda gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± ortaya çÄ±ktÄ±.Örgütün avukat yapÄ±lanmasÄ±na iliÅŸkin soruÅŸturma kapsamÄ±nda geçtiÄŸimiz günlerde terör polisi tarafÄ±ndan operasyonla gözaltÄ±na alÄ±nan Nuri Polat'Ä±n Ä°stanbul Emniyet MüdürlüÄŸü'nde sorguya alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± ve halen burada gözaltÄ±nda tutulduÄŸu öÄŸrenildi.

FETÖ'ye yakÄ±n kanallarÄ±n Digitürk'ten çÄ±karÄ±lmasÄ±na tepki gösteren Polat, Twitter'da Fetullah Gülen'in bir fotoÄŸrafÄ±nÄ± paylaÅŸarak "Digitürk'ten, kablolu tvden, tivibudan, Türksat'tan attÄ±nÄ±z, herkül sitesini engellediniz. Ama izlememize engel olamadÄ±nÄ±z" diye yazmÄ±ÅŸtÄ±.