Ana Sayfa | SÄ°YASET 29/03/2017 16:38

CHP lideri KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu Kayseri'de konuÅŸtu

kemal kÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu

CHP lideri Kemal KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu, Kayseri'de referandum mitingi kapsamÄ±nda konuÅŸma yaptÄ±

CHP Genel BaÅŸkanÄ± Kemal KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu, Kayseri'de toplanan vatandaÅŸlara hitap etti. CHP lideri KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu, demokrasinin kolay kurulmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±, bunun için bedeller ödediklerini belirterek, ÅŸöyle konuÅŸtu:

"Biz, milli iradeyi her zaman savunduk. Milli iradenin her zaman arkasÄ±nda durduk. Hiçbir zaman bir kiÅŸi Türkiye'de tek adam olmadÄ±. Mustafa Kemal Atatürk de tek adam deÄŸil. Sivas Kongresi'ne, Erzurum Kongresi'ne bakÄ±n, 23 Nisan 1920'de açÄ±lan Türkiye Büyük Millet Meclisine bakÄ±n. Atatürk, hiçbir zaman tek adam olmadÄ±."

KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu, "HayÄ±r çÄ±karsa kaos olur, hayÄ±r çÄ±karsa memleket karÄ±ÅŸÄ±r." dendiÄŸini iddia ederek, ÅŸunlarÄ± söyledi:

"Niye karÄ±ÅŸsÄ±n? SayÄ±n CumhurbaÅŸkanÄ± yerinde duruyor zaten, dokunan var mÄ±? Yok. Ne zamana kadar 2019. Sonra ne olacak? Seçim olacak. SayÄ±n Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m BaÅŸbakan olarak duruyor. KarÄ±ÅŸan var mÄ±? Yok. O da ne olacak 'hayÄ±r' çÄ±ktÄ±ÄŸÄ± zaman koltuÄŸunu korumuÅŸ olacak. Çünkü yeni modelde baÅŸbakanlÄ±k yok. 'HayÄ±r' çÄ±karsa Binali Bey baÅŸbakanlÄ±ÄŸa sahip olacak. BaÅŸbakanlÄ±k arabasÄ±na binecek, BaÅŸbakanlÄ±k konutuna gidecek. AslÄ±nda biraz da onun için çalÄ±ÅŸÄ±yoruz. Onun haberi yok ama o kendisini tasfiye etmek için çalÄ±ÅŸÄ±yor biz de baÅŸbakanlÄ±k makamÄ±nÄ± ve onurunu korumaya çalÄ±ÅŸÄ±yoruz. Çünkü bizim için söz konusu vatansa gerisi teferruattÄ±r."

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