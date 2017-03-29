Ana Sayfa | SÄ°YASET 29/03/2017 21:38

BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m FÄ±rat KalkanÄ± baÅŸarÄ±yla sona erdi dedi

baÅŸbakan yÄ±ldÄ±rÄ±m

BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m gÃ¼ndemle ilgili konuÅŸarak, FÄ±rat KalkanÄ±'nÄ±n bittiÄŸini mÃ¼jdeledi

BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m, AÄŸustos'tan bu yana devam eden FÄ±rat KalkanÄ± HarekatÄ±'nÄ±n baÅŸarÄ±yla sona erdiÄŸini açÄ±klayarak, bölgede baÅŸlamasÄ± muhtemel operasyonlarÄ±n baÅŸka isimlerle düzenlenebileceÄŸini belirtti.  Bugünkü MGK'da harekatÄ±n bittiÄŸi açÄ±klanmÄ±ÅŸtÄ±. Bu konuda konuÅŸan YÄ±ldÄ±rÄ±m ÅŸunlarÄ± söyledi: "FÄ±rat KalkanÄ±'nda 2015 kilometrekare bir alan El Bab'la birlikte güvenliÄŸe alÄ±ndÄ±. ÖSO o bölgeye yerleÅŸti. Türkiye'den giden Suriyeliler de o bölgeye yerleÅŸti. Her ÅŸey kontro altÄ±nda. DAEÅž veya baÅŸka bir ÅŸekilde bizim güvenliÄŸimizi tehdit edecek bir ÅŸey olursa, bu yeni bir harekat olur. FÄ±rat KalkanÄ± bitmiÅŸtir. Bundan sonra ihtiyaç halinde yapÄ±lacak bir harekat baÅŸka bir isimle anÄ±lacaktÄ±r."

 
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