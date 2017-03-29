Ä°ÅŸte CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'Ä±n yeni baÅŸdanÄ±ÅŸmanÄ±

YÄ±ldÄ±z Teknik Ãœniversitesi UluslararasÄ± Ä°liÅŸkiler BÃ¶lÃ¼mÃ¼ ProfesÃ¶rÃ¼ GÃ¼lnur Aybet, CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'Ä±n baÅŸdanÄ±ÅŸmanÄ± olarak atandÄ±

GeçtiÄŸimiz yÄ±llarda BahçeÅŸehir Üniversitesi Siyaset Bilimi ve UluslararasÄ± Ä°liÅŸkiler Bölümü BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± ve BAUCESS Güvenlik AraÅŸtÄ±rmalarÄ± Merkezi kurucu direktörlüÄŸünü yapan Prof. Dr. Aybet, 2013'te Ä°stanbul ÖzyeÄŸin Üniversitesi UluslararasÄ± Ä°liÅŸkiler Bölümünü kurdu.

Aybet, 2001-2013 yÄ±llarÄ± arasÄ±nda Kent Üniversitesi Ä°ngiltere'de uluslararasÄ± güvenlik alanÄ±nda ilk yüksek lisans programÄ±nÄ± kurdu ve yönetti.

Gülnur Aybet kimdir

Ä°ngiltere Nottingham Üniversitesi ve Ankara Bilkent Üniversitelerinde öÄŸretim üyeliÄŸi yapan Aybet, Royal Holloway, Londra Üniversitesi Ekonomi ve Kamu Yönetimi bölümünden lisans derecesini aldÄ±.

Aybet, uluslararasÄ± iliÅŸkiler alanÄ±nda Southampton Üniversitesinde yüksek lisans, Londra King's College'da savaÅŸ bilimleri alanÄ±nda ikinci yüksek lisansÄ±nÄ± yaptÄ±, doktorasÄ±nÄ± Nottingham Üniversitesinde uluslararasÄ± iliÅŸkiler alanÄ±nda tamamladÄ±.

Gülnur Aybet, British Akademi, NATO ve TUBÄ°TAK tarafÄ±ndan yürütülen birçok projenin yöneticiliÄŸini de yaptÄ±.

School of Advanced International Studies (SAIS), John Hopkins Üniversitesi, St Antony's College, Oxford Üniversitesi ve Woodrow Wilson Center da misafir araÅŸtÄ±rmacÄ± olarak bulunan Aybet, 2009'da The Times gazetesi tarafÄ±ndan Ä°ngiltere'nin en güçlü 20 Müslüman kadÄ±nÄ±ndan biri seçildi.