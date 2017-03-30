Ana Sayfa | SÄ°YASET 30/03/2017 13:21

BaÅŸbakanlÄ±k aÃ§Ä±kladÄ± YÄ±ldÄ±rÄ±m Tillerson gÃ¶rÃ¼ÅŸmesinde neler konuÅŸuldu

BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m ile ABD DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Rex Tillerson

Ankara'da bir araya gelen BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m ile ABD DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Rex Tillerson, DEAÅž ve FETÃ– konularÄ±nÄ± gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼

Resmi temaslar kapsamÄ±nda Ankara'ya gelen ABD DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Rex Tillerson, BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m'la bir araya geldi. GörüÅŸme sonrasÄ± BaÅŸbakanlÄ±k'tan açÄ±klama geldi. BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m, ABD DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Tillerson'u BaÅŸbakanlÄ±k Resmi Konutu'nda kabul etti. BasÄ±na kapalÄ± gerçekleÅŸen kabul, yaklaÅŸÄ±k 40 dakika sürdü.GörüÅŸmeyle ilgili BaÅŸbakanlÄ±k'tan yapÄ±lan açÄ±klamada, "Gündemde DEAÅž, FETÖ ve Gülen'in iadesi vardÄ±. DEAÅž terör örgütünün Irak ve Suriye'den temizlenmesi için yürütülen çabalar ele alÄ±ndÄ±. FETÖ'yle mücadele ve elebaÅŸÄ± Gülen'in iadesine iliÅŸkin atÄ±lmasÄ± beklenen adÄ±mlarÄ±n gündeme geldiÄŸi görüÅŸmede iki müttefik ülke arasÄ±ndaki yoÄŸun ikili temaslarÄ±n sürdürülmesi üzerinde mutabÄ±k kalÄ±ndÄ±." denildi.

 

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