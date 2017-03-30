HDP EÅŸ Genel BaÅŸkanÄ± Selahattin DemirtaÅŸ aÃ§lÄ±k grevine baÅŸlÄ±yor

TerÃ¶r soruÅŸturmasÄ± kapsamÄ±nda Edirne F Tipi Cezaevi'nde KasÄ±m ayÄ±ndan bu yana tutuklu olan DemirtaÅŸ, aÃ§lÄ±k grevine baÅŸlayacaÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±

Edirne F Tipi KapalÄ± Cezaevi'nde tutuklu bulunan HDP EÅŸ Genel BaÅŸkanÄ± Selahattin DemirtaÅŸ ile Hakkari Milletvekili Abdullah Zeydan, yarÄ±n açlÄ±k grevine baÅŸlayacaÄŸÄ± öÄŸrenildi. HaklarÄ±nda yürütülen terör soruÅŸturmasÄ± kapsamÄ±nda 4 KasÄ±m 2016 günü tutuklanan HDP EÅŸ Genel BaÅŸkanÄ± Selahattin DemirtaÅŸ ile HDP Hakkari Milletvekili Abdullah Zeydan, Edirne F Tipi Cezaevi'ne konuldu. HDP Genel Merkezi, DemirtaÅŸ ile Zeydan'Ä±n yarÄ±ndan itibaren açlÄ±k grevini baÅŸlayacaÄŸÄ±nÄ± açÄ±kladÄ±. Daha önce cezaevindeki bazÄ± PKK'lÄ± hükümlüler, OHAL nedeniyle getirilen kÄ±sÄ±tlamalarÄ± ve ceza infaz kurumunun uygulamalarÄ±nÄ± öne sürüp, protesto için açlÄ±k grev baÅŸlatmÄ±ÅŸtÄ±.