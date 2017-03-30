Ana Sayfa | SÄ°YASET 30/03/2017 13:37

HDP EÅŸ Genel BaÅŸkanÄ± Selahattin DemirtaÅŸ aÃ§lÄ±k grevine baÅŸlÄ±yor

HDP EÅŸ Genel BaÅŸkanÄ± Selahattin DemirtaÅŸ

TerÃ¶r soruÅŸturmasÄ± kapsamÄ±nda Edirne F Tipi Cezaevi'nde KasÄ±m ayÄ±ndan bu yana tutuklu olan DemirtaÅŸ, aÃ§lÄ±k grevine baÅŸlayacaÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±

Edirne F Tipi KapalÄ± Cezaevi'nde tutuklu bulunan HDP EÅŸ Genel BaÅŸkanÄ± Selahattin DemirtaÅŸ ile Hakkari Milletvekili Abdullah Zeydan, yarÄ±n açlÄ±k grevine baÅŸlayacaÄŸÄ± öÄŸrenildi. HaklarÄ±nda yürütülen terör soruÅŸturmasÄ± kapsamÄ±nda 4 KasÄ±m 2016 günü tutuklanan HDP EÅŸ Genel BaÅŸkanÄ± Selahattin DemirtaÅŸ ile HDP Hakkari Milletvekili Abdullah Zeydan, Edirne F Tipi Cezaevi'ne konuldu. HDP Genel Merkezi, DemirtaÅŸ ile Zeydan'Ä±n yarÄ±ndan itibaren açlÄ±k grevini baÅŸlayacaÄŸÄ±nÄ± açÄ±kladÄ±. Daha önce cezaevindeki bazÄ± PKK'lÄ± hükümlüler, OHAL nedeniyle getirilen kÄ±sÄ±tlamalarÄ± ve ceza infaz kurumunun uygulamalarÄ±nÄ± öne sürüp, protesto için açlÄ±k grev baÅŸlatmÄ±ÅŸtÄ±.

Avrupa Gazete seri ilanlarÄ±nÄ±zÄ± yayÄ±nlÄ±yor...
Ä°lan vermek iÃ§in tÄ±klayÄ±nÄ±z  
erdoÄŸan ve tillerson gÃ¶rÃ¼ÅŸmesi

ABD DÄ±ÅŸileri BakanÄ± Tillerson ile gÃ¶rÃ¼ÅŸen ErdoÄŸan'dan YPG uyarÄ±sÄ±

BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m'dan sonra CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan ile gÃ¶rÃ¼ÅŸen ABD DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Tillerson, GÃ¼len'in iadesini ve Suriye'de devam eden operasyonlar konuÅŸuldu

BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m ile ABD DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Rex Tillerson

BaÅŸbakanlÄ±k aÃ§Ä±kladÄ± YÄ±ldÄ±rÄ±m Tillerson gÃ¶rÃ¼ÅŸmesinde neler konuÅŸuldu

Ankara'da bir araya gelen BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m ile ABD DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Rex Tillerson, DEAÅž ve FETÃ– konularÄ±nÄ± gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼

bekir bozdaÄŸ

Bakan BozdaÄŸ'dan Halkbank yÃ¶neticisinin tutuklanmasÄ±yla ilgili sert tepki

Adalet BakanÄ± Bekir BozdaÄŸ, Halkbank yÃ¶neticisinin ABD'de tutuklanmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan tepkisini canlÄ± yayÄ±nda gÃ¶sterdi