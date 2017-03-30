Ana Sayfa | SÄ°YASET 30/03/2017 14:22

ABD DÄ±ÅŸileri BakanÄ± Tillerson ile gÃ¶rÃ¼ÅŸen ErdoÄŸan'dan YPG uyarÄ±sÄ±

erdoÄŸan ve tillerson gÃ¶rÃ¼ÅŸmesi

BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m'dan sonra CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan ile gÃ¶rÃ¼ÅŸen ABD DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Tillerson, GÃ¼len'in iadesini ve Suriye'de devam eden operasyonlar konuÅŸuldu

2 saat 10 dakika süren basÄ±na kapalÄ± gerçekleÅŸtirilen CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, ABD DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Rex Tillerson görüÅŸmesinde CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± kaynaklarÄ±ndan edinilen bilgiye göre, Suriye ve Irak'ta baÅŸta DEAÅž olmak üzere terör örgütleriyle mücadeleyi sürdürme kararlÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ±n vurgulandÄ±ÄŸÄ± kabulde, bu çerçevede ne gibi ortak adÄ±mlar atÄ±labileceÄŸi ele alÄ±ndÄ±. CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'Ä±n terörle mücadelede doÄŸru ve meÅŸru aktörlerle çalÄ±ÅŸmanÄ±n önemli olduÄŸuna dikkati çektiÄŸi belirtildi.Bu vesileyle gerek ikili iliÅŸkilerde, gerekse bölgesel meselelerde iki ülke arasÄ±ndaki iÅŸbirliÄŸini daha da güçlendirmenin önemi üzerinde duruldu. Terör örgütü FETÖ'nün ele baÅŸÄ±nÄ±n iadesiyle ilgili süreç ve örgüt mensuplarÄ±nÄ±n ABD'deki faaliyetlerinin önlenmesi konularÄ±nÄ±n da ele alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± kaydedildi.

 

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