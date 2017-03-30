Selahattin DemirtaÅŸ mesaj yolladÄ± aÃ§lÄ±k grevine baÅŸlÄ±yorlar

Tutuklu bulunan HalklarÄ±n Demokratik Partisi (HDP) EÅŸ Genel BaÅŸkanÄ± Selahattin DemirtaÅŸ, Abdullah Zeydan ve Sebahat Tuncel aÃ§lÄ±k grevine baÅŸlÄ±yor

Selahattin DemirtaÅŸ açlÄ±k grevine gerekçe olarak, tutuklu bulunduÄŸu Edirne Cezaevi'nin müdürünün uygulamalarÄ±nÄ± ve süren açlÄ±k grevlerinin bitirilmesi için adÄ±m atmamasÄ±nÄ± gösterdi.

AçlÄ±k grevine HDP Hakkari Milletvekili Abdullah Zeydan ve Ä°stanbul'da Silivri Cezaevi'nde tutuklu Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) EÅŸ Genel BaÅŸkanÄ± Sebahat Tuncel de katÄ±lacak.

HDP tarafÄ±ndan yapÄ±lan açÄ±klamada, DemirtaÅŸ'Ä±n parti genel merkezine ÅŸu mesajÄ± gönderdiÄŸi belirtildi:

"Edirne Cezaevi Müdürü'nün diyaloga kapalÄ± tutumu, hukuk dÄ±ÅŸÄ± uygulamalarÄ±, diÄŸer mahkûmlara yönelik insanlÄ±k dÄ±ÅŸÄ± uygulamalarÄ±, günlerdir devam eden açlÄ±k grevlerinin bitirilmesi konusunda hiçbir iyi niyet adÄ±mÄ± atmamÄ±ÅŸ olmasÄ± nedeniyle biz de Cuma gününden itibaren açlÄ±k grevine baÅŸlÄ±yoruz.

"Kamuoyunu cezaevlerinde devam eden açlÄ±k grevleri ve ihlaller konusunda duyarlÄ± olmaya davet ediyoruz".

'AçlÄ±k grevi dönüÅŸümlü olacak'

BBC Türkçe'nin sorularÄ±nÄ± yanÄ±tlayan Özgürlükçü Hukukçular Platformu'ndan avukat Ä°brahim Bilmez de, DemirtaÅŸ'Ä±n kararÄ±na atfen, açlÄ±k grevinin nedenini ÅŸöyle açÄ±kladÄ±:

"Kendilerinin kaldÄ±ÄŸÄ± cezaevinde zaten 40 günü aÅŸkÄ±n zamandÄ±r grevde olan tutuklular var. HaklÄ± taleplerine idarenin ve cezaevinin sessiz kalmasÄ± onlarÄ± da rahatsÄ±z etmiÅŸ tabii ki. Bunun da etkisi ile, onlarÄ± desteklemek amacÄ±yla açlÄ±k grevine baÅŸlÄ±yorlar yarÄ±n. DönüÅŸümlü olacak ama süreli mi süresiz mi olacaÄŸÄ± konusunda bir bilgimiz yok."

BazÄ± cezaevlerinde 30, bazÄ± yerlerde 40 gündür süresiz ve dönüÅŸümsüz açlÄ±k grevinde olan tutuklularÄ±n olduÄŸunu belirten avukat, eylem ile talep edilenin "cezaevlerindeki hak ihlallerinin giderilmesi, Öcalan'a uygulanan tecridin sona erdirilmesi ve bölgede bazÄ± köylerin ablukaya alÄ±nmasÄ±" olduÄŸunu söyledi.

DönüÅŸümlü açlÄ±k grevleri, tutuklularÄ±n sÄ±ralÄ± olarak ve kendilerinin belirlediÄŸi sürede açlÄ±k grevi yapmasÄ± anlamÄ±na geliyor.

Avukat Bilmez, Sebahat Tuncel'in 1-5 Nisan arasÄ± açlÄ±k grevinde olacaÄŸÄ±nÄ± söyledi.

AçlÄ±k grevleri Åžakran Cezaevi'nde baÅŸlamÄ±ÅŸtÄ±

15 Åžubat'ta Ä°zmir'deki Åžakran Cezaevi'nde bazÄ± mahkûmlar açlÄ±k grevine baÅŸlamÄ±ÅŸtÄ±. Daha sonra farklÄ± cezaevlerindeki mahkûmlar da açlÄ±k grevi eylemine baÅŸlamÄ±ÅŸlardÄ±.

AçlÄ±k grevindeki mahkûmlar, 'Abdullah Öcalan üzerindeki tecridin kaldÄ±rÄ±lmasÄ±nÄ± ve cezaevlerinde yaÅŸanan hak ihlallerine son verilmesini" talep ediyor.

HDP EÅŸ Genel BaÅŸkanlarÄ± Selahattin DemirtaÅŸ ve Figen YüksekdaÄŸ, 5 Ekim'de tutuklanarak cezaevine gönderilmiÅŸti.

Kaynak: BBC Tükçe