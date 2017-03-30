ABD'li komutan askerlere seslendi uzayda savaÅŸmaya hazÄ±r olmalÄ±yÄ±z dedi

ABD'li komutan Richard, askerlerine "uzay savaÅŸlarÄ±na hazÄ±r olun" talimatÄ±nda bulunarak, Rusya ve Ã‡in'in tehdit oluÅŸturduÄŸunu dile getirdi

ABD DonanmasÄ±ndan Tümamiral Charles Richard, uzay da dahil olmak üzere her yerde zafer kazanana kadar savaÅŸmalarÄ± gerektiÄŸini belirterek askerlere "uzay savaÅŸlarÄ±na hazÄ±r olun" talimatÄ± verdi. ABD DonanmasÄ± yetkilisi Tümamiral Charles Richard, ABD'nin uzayda askeri faaliyetlerde bulunma kabiliyetine sahip olduÄŸunu göstermesi gerektiÄŸini söyledi.

"UZAYDA ZAFER KAZANANA KADAR SAVAÅžMAYA HAZIR OLMALIYIZ"

Sputnik'in haberine göre ABD'nin geliÅŸtireceÄŸi uzay stratejisinin yeryüzüne yakÄ±n alanlarda çatÄ±ÅŸmalarÄ±n yayÄ±lmasÄ±nÄ± önlemeye yönelik olmasÄ± gerektiÄŸini belirten Richard, "SavaÅŸÄ± engellemenin en iyi yolunun, ona hazÄ±rlanmak olduÄŸunu düÅŸünüyorum. Uzay da dahil olmak üzere her yerde zafer kazanana kadar savaÅŸmaya hazÄ±r olduÄŸumuzu herkesin anlamasÄ±nÄ± saÄŸlamalÄ±yÄ±z" dedi.Bu arada Richard, ABD'nin askeri-uzay alanÄ±ndaki üstünlüÄŸünün, uydusavar silahlarÄ±nÄ± baÅŸarÄ±yla geliÅŸtiren Rusya ve Çin'in oluÅŸturduÄŸu tehditle karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya olduÄŸunu ifade etti. Son 15-20 yÄ±lda küresel güçler arasÄ±ndaki karÅŸÄ±tlÄ±ÄŸÄ±n gündeme daha ciddi biçimde getirildiÄŸini ve bunun uzay alanÄ±nÄ± da kapsadÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyleyen ABD'li tümamiral, "ABD, uzayda 'kötü davranÄ±ÅŸlarÄ±' engellemeli. Zira 2007'de Çin uydusavar silahÄ±nÄ± test etti ve bunun sonucunda yörüngemizde uzay çöpü olarak kabul edilen 3.400'den fazla nesne belirdi" diye konuÅŸtu.