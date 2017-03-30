Ana Sayfa | SÄ°YASET 30/03/2017 21:55

Alaattin Ã‡akÄ±cÄ±'ya 10 ay hapis istemi mahkemece onandÄ±

alaattin Ã§akÄ±cÄ±

Alaattin Ã‡akÄ±cÄ±, 15 Temmuz Ã¶ncesi CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'a sarf ettiÄŸi sÃ¶zler nedeniyle 10 ay hapis cezasÄ±na Ã§arptÄ±rÄ±ldÄ±

Bolu F Tipi Cezaevinde yatan ve bir süre önce geçirdiÄŸi ameliyat nedeniyle Ä°zzet Baysal Devlet Hastanesi KöroÄŸlu Ünitesi'nde tedavi gören Alaattin ÇakÄ±cÄ±'nÄ±n 15 Temmuz öncesi CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan'a söylediÄŸi sözler nedeniyle hakkÄ±nda açÄ±lan 'CumhurbaÅŸkanÄ±na hakaret' davasÄ± sonuçlandÄ±. TekirdaÄŸ 1. Asliye Ceza Mahkemesi, Alaattin ÇakÄ±cÄ±'nÄ±n hakaret suçunu sabit görerek ÇakÄ±cÄ±'ya 10 ay hapis cezasÄ± verdi.

Avrupa Gazete seri ilanlarÄ±nÄ±zÄ± yayÄ±nlÄ±yor...
Ä°lan vermek iÃ§in tÄ±klayÄ±nÄ±z  
uzay savaÅŸlarÄ±

ABD'li komutan askerlere seslendi uzayda savaÅŸmaya hazÄ±r olmalÄ±yÄ±z dedi

ABD'li komutan Richard, askerlerine "uzay savaÅŸlarÄ±na hazÄ±r olun" talimatÄ±nda bulunarak, Rusya ve Ã‡in'in tehdit oluÅŸturduÄŸunu dile getirdi

Selahattin DemirtaÅŸ

Selahattin DemirtaÅŸ mesaj yolladÄ± aÃ§lÄ±k grevine baÅŸlÄ±yorlar

Tutuklu bulunan HalklarÄ±n Demokratik Partisi (HDP) EÅŸ Genel BaÅŸkanÄ± Selahattin DemirtaÅŸ, Abdullah Zeydan ve Sebahat Tuncel aÃ§lÄ±k grevine baÅŸlÄ±yor

erdoÄŸan ve tillerson gÃ¶rÃ¼ÅŸmesi

ABD DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Tillerson ile gÃ¶rÃ¼ÅŸen ErdoÄŸan'dan YPG uyarÄ±sÄ±

BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m'dan sonra CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan ile gÃ¶rÃ¼ÅŸen ABD DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Tillerson, GÃ¼len'in iadesini ve Suriye'de devam eden operasyonlar konuÅŸuldu