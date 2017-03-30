Alaattin Ã‡akÄ±cÄ±'ya 10 ay hapis istemi mahkemece onandÄ±

BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m'dan sonra CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan ile gÃ¶rÃ¼ÅŸen ABD DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Tillerson, GÃ¼len'in iadesini ve Suriye'de devam eden operasyonlar konuÅŸuldu