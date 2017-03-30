Alaattin Ã‡akÄ±cÄ±'ya 10 ay hapis istemi mahkemece onandÄ±

Alaattin Ã‡akÄ±cÄ±, 15 Temmuz Ã¶ncesi CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'a sarf ettiÄŸi sÃ¶zler nedeniyle 10 ay hapis cezasÄ±na Ã§arptÄ±rÄ±ldÄ±
Bolu F Tipi Cezaevinde yatan ve bir süre önce geçirdiÄŸi ameliyat nedeniyle Ä°zzet Baysal Devlet Hastanesi KöroÄŸlu Ünitesi'nde tedavi gören Alaattin ÇakÄ±cÄ±'nÄ±n 15 Temmuz öncesi CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan'a söylediÄŸi sözler nedeniyle hakkÄ±nda açÄ±lan 'CumhurbaÅŸkanÄ±na hakaret' davasÄ± sonuçlandÄ±. TekirdaÄŸ 1. Asliye Ceza Mahkemesi, Alaattin ÇakÄ±cÄ±'nÄ±n hakaret suçunu sabit görerek ÇakÄ±cÄ±'ya 10 ay hapis cezasÄ± verdi.