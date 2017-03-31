CHP liderinden aÃ§Ä±klama SandÄ±ktan hayÄ±r Ã§Ä±kacaÄŸÄ±na inanÄ±yoruz

CHP lideri Kemal KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± programlarda referandum Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±na dair aÃ§Ä±klamalarda bulundu

CHP Genel BaÅŸkanÄ± Kemal KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu, Number One TV, Number One Türk TV, Number One FM ve Number One Türk FM canlÄ± yayÄ±nÄ±na katÄ±ldÄ±. KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu, referandum çalÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ±n iyi gittiÄŸini ve 16 Nisan'da sandÄ±ktan "hayÄ±r" çÄ±kacaÄŸÄ±na inandÄ±ÄŸÄ±nÄ± dile getirdi.

Türkiye'de herkesin demokrasiyi sevdiÄŸini ve demokrasinin güzelliklerini bildiÄŸini, bunun için hayÄ±r çÄ±kacaÄŸÄ±na inandÄ±ÄŸÄ±nÄ± dile getiren KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu, ÅŸöyle devam etti:

"Demokrasiye aykÄ±rÄ± uygulamalar olduÄŸunda, hep birlikte topluca itiraz etmesini de biliyoruz. DolayÄ±sÄ±yla demokrasiden vazgeçip, otoriter tek adam yönetimini kabul etmek doÄŸru deÄŸil. Neden demokrasiden vazgeçelim, neden bütün geleceÄŸimizi, tek bir kiÅŸinin iradesine baÄŸlamÄ±ÅŸ olalÄ±m? DolayÄ±sÄ±yla demokrasiyi savunduÄŸumuz için, hayÄ±r çÄ±kacaÄŸÄ± konusu çok açÄ±k. Referandumla, anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸini oylayacaÄŸÄ±z. Bu anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸi olsun mu, olmasÄ±n mÄ±? Demokrasiden vaz mÄ± geçelim yoksa demokrasiyi sonuna kadar savunalÄ±m mÄ±? Ä°ÅŸin özü budur."

"Koalisyonlarla Türkiye zaman kaybetti. Türkiye siyasi istikrar gelince ekonomik büyüme de olacak, yatÄ±rÄ±m da olacak deniliyor. Bunun için ne dersiniz?" ÅŸeklindeki soru üzerine KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu, ÅŸöyle dedi:

"Bunu söylüyorlar. Söylemler ne kadar doÄŸru? Ona bakmamÄ±z lazÄ±m. 15 yÄ±ldÄ±r tek parti hükümeti var, iktidarda. 15 yÄ±ldÄ±r bütün bakanlar kendilerine ait, 15 yÄ±ldÄ±r parlamentoda çoÄŸunluklarÄ± var. 15 yÄ±lda, Türkiye ne oldu. HayÄ±r. Parlamenter sistem mi? HayÄ±r. Türkiye iyi yönetilmediÄŸi için. Yönetim sisteminde deÄŸil yönetim anlayÄ±ÅŸÄ±nda sorun. Her ÅŸey benim için olsun, ben sadece karar veririm, iÅŸi bilen kimseye danÄ±ÅŸmam, danÄ±ÅŸma gereÄŸini de duymam diye yola çÄ±karsanÄ±z böyle bir tabloyla karÅŸÄ±laÅŸÄ±rsÄ±nÄ±z. Türkiye, en düÅŸük büyüme hÄ±zÄ±nÄ± bu dönemlerde yakalamÄ±ÅŸtÄ±r. En düÅŸük büyüme hÄ±zÄ±nÄ±. Ä°ÅŸsizlik bu kadar hiç olmamÄ±ÅŸtÄ±r."

'Erken seçime gerek yok'

KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu, "Evet ya da hayÄ±r da çÄ±ksa iddia ediliyor ki erken seçim olacak. DoÄŸru mu?" sorusuna ise ÅŸu cevabÄ± verdi:

"Erken seçim kararÄ±nÄ± TBMM verir. Yani bir kiÅŸi, erken seçime karar vermez, hayÄ±r çÄ±ktÄ±ÄŸÄ± takdirde. TBMM'ye bir kanun teklifi veya kanun tasarÄ±sÄ± gelir ya Bakanlar Kurulundan ya da iktidar partisinin milletvekilleri, bir kanun teklifi verirler, erken seçim isterler, çoÄŸunluk iktidar partisinde, arzu ederse parlamento iradesini o yönde ortaya koyarsa, erken seçim olur. EÄŸer parlamento iradesini aksi yönde ortaya koyarsa, erken seçim olmaz. Milletin vekilleri oturup, erken seçime gidip gitmeme konusunda kendi iradelerini ortaya koyacaklardÄ±r. Bana sorarsanÄ±z, bana göre, evet bir erken seçime gerek yok. Erken seçim de büyük bir ihtimalle olmayacaktÄ±r. Nedeni de ÅŸu: Tek baÅŸÄ±na hükümetler. Bütün bakanlar, kendilerine ait. CumhurbaÅŸkanÄ± kendilerine ait. Hangi gerekçeyle gidecekler. Ä°stedikleri yasayÄ± çÄ±karÄ±yorlar, istedikleri kararÄ± alÄ±yorlar. Hangi gerekçeyle erken seçime gidecekler. Evet oyu çÄ±karsa baÅŸkanÄ±n parlamentoyu fesih yetkisi var zaten. Ä°stediÄŸi zaman, buyurun beyler hep beraber seçime gidiyoruz diyebilir."

"Evet çadÄ±rÄ±na gidecek misiniz?" ÅŸeklindeki soru üzerine KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu, "Niye gitmeyeyim. Sonuçta bizim vatandaÅŸlarÄ±mÄ±z deÄŸil mi? Ben ÅŸunu asla demem, 'evet diyenler teröristtir' diye asla kullanmam." cevabÄ±nÄ± verdi.

'Hollanda ile bütün iliÅŸkileri askÄ±ya alÄ±n dedik'

Avrupa'daki bazÄ± gazetelerin Türkçe baÅŸlÄ±klar kullanmasÄ±na ve Avrupa'nÄ±n referanduma iliÅŸkin tutumuna iliÅŸkin KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu, "Onlar aslÄ±nda 'evet'e çalÄ±ÅŸÄ±yorlar. SaÄŸ gösterip sol vurmak istiyorlar. Bilinçli. Çünkü onlar da biliyorlar ki, dünya küçük. O manÅŸet, Türkiye'ye taÅŸÄ±nacak, Türkiye'de kullanÄ±lacak. 'Bak iÅŸte BatÄ±lÄ±lar bize karÅŸÄ±. O zaman buyurun gelin evet deyin'... Onlar da ona çalÄ±ÅŸÄ±yorlar. Bunun için akÄ±l kullanmaya, özel yorumlar yapmaya gerek yok." diye konuÅŸtu.

Türkiye Cumhuriyeti BakanÄ±na izin verilmemesine tepki gösterdiklerini kaydeden KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu, "Tepki göstermemiz doÄŸaldÄ±r. Türkiye Cumhuriyeti BakanÄ±nÄ±n baÅŸka bir ülkenin topraklarÄ±na sokulmamasÄ± aÄŸÄ±r bir yaptÄ±rÄ±mdÄ±r. AÄŸÄ±r yaptÄ±rÄ±m olduÄŸu için bunu içimize sindiremediÄŸimiz için Hollanda ile bütün iliÅŸkileri askÄ±ya alÄ±n dedik." dedi.