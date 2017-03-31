ABD'den TÃ¼rkiye'ye bir kritik ziyaret daha

DÃ¼n, ABD DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Tillerson'Ä±n TÃ¼rkiye'de gÃ¶rÃ¼ÅŸmeler gerÃ§ekleÅŸtirmesinin ardÄ±ndan ABD DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± MÃ¼steÅŸarÄ± Thomas Shannon'Ä±n nisan ayÄ±nda ziyarette bulunacaÄŸÄ± aÃ§Ä±klandÄ±

DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±, ABD DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Tillerson'Ä±n Ankara ziyaretinin ardÄ±ndan DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± MüsteÅŸarÄ± Thomas Shannon'Ä±n 3-4 Nisan tarihlerinde Türkiye'ye ayrÄ± bir ziyaret gerçekleÅŸtireceÄŸini duyurdu. BakanlÄ±k tarafÄ±ndan yapÄ±lan yazÄ±lÄ± açÄ±klamada, ABD DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± MüsteÅŸarÄ± Shannon'Ä±n Türkiye ziyaretine iliÅŸkin "ABD DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± MüsteÅŸarÄ± Thomas Shannon'Ä±n 3-4 Nisan 2017 tarihlerinde ülkemizi ziyaret ederek SayÄ±n MüsteÅŸarÄ±mÄ±zla siyasi istiÅŸarelerde bulunmasÄ± planlanmaktadÄ±r. Ä°stiÅŸarelerde ikili iliÅŸkilerin yanÄ±sÄ±ra bölgesel ve uluslararasÄ± geliÅŸmeler ele alÄ±nacaktÄ±r" denildi.