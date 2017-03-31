HDP'li vekil SÄ±rrÄ± SÃ¼reyya Ã–nder'den PKK itirafÄ±

Bir TV programÄ±na konuk olarak katÄ±lan HDP Ankara Milletvekili SÄ±rrÄ± SÃ¼reyya Ã–nder, PKK itirafÄ±nda bulunarak, pazartesi gÃ¼nÃ¼ Adalet BakanÄ± Bekir BozdaÄŸ ile gÃ¶rÃ¼ÅŸme yapacaÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi

Fox TV'de katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± Çalar Saat programÄ±nda Ä°smail Küçükkaya'nÄ±n sorularÄ±nÄ± yanÄ±tlayan HDP Ankara Milletvekili SÄ±rrÄ± Süreyya Önder, Bakan BozdaÄŸ ile görüÅŸeceÄŸini belirterek, "SayÄ±n EÅŸbaÅŸkanÄ±mÄ±z Selahattin DemirtaÅŸ da bizi izliyor, kendisine selam gönderiyorum. Adalet BakanÄ±, Ä±srarlÄ± randevularÄ±mÄ±za yanÄ±t verdi. Pazartesi günü ben ve Pervin Buldan kendisiyle görüÅŸeceÄŸiz." açÄ±klamasÄ±nda bulundu.

PKK Ä°TÄ°RAFI: EN BÜYÜK BAÄžLANTISI OLAN BENÄ°M

Önder'in bu sözleri üzerine Küçükkaya, "PKK ile baÄŸlantÄ±larÄ± yok mu?" diye sordu. Bunun üzerine SÄ±rrÄ± Süreyya Önder, "Yok, PKK ile en büyük baÄŸlantÄ±sÄ± olan benim. Yüzün üzerinde toplantÄ± yaptÄ±m." ÅŸeklinde konuÅŸtu.