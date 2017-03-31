Ana Sayfa | SÄ°YASET 31/03/2017 12:44

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan Erzurum'dan sonra Van mitingini de iptal etti

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'Ä±n yarÄ±nki Van mitingine ses kÄ±sÄ±klÄ±ÄŸÄ± nedeniyle katÄ±lmayacaÄŸÄ± aÃ§Ä±klandÄ±. BugÃ¼n yapacaÄŸÄ± Erzurum mitingi de 15 Nisan'a ertelenmiÅŸti.

CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan'Ä±n bugün Erzurum'da yarÄ±n da Van'da katÄ±lacaÄŸÄ± mitingler ses kÄ±sÄ±klÄ±ÄŸÄ± nedeniyle iptal edildi. AK Parti Van Ä°l BaÅŸkanÄ± Zahir SoÄŸanda, CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'Ä±n Van gezisini iptaliyle ilgili açÄ±klamasÄ±nda yarÄ±n saat 13.00'te BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m'Ä±n halka hitap edeceÄŸini söyledi.

SES KISIKLIÄžI NEDENÄ°YLE Ä°PTAL EDÄ°LDÄ°

AK Parti Ä°l BaÅŸkanÄ± SoÄŸanda, konuya iliÅŸkin ÅŸu açÄ±klamayÄ± yaptÄ±: "CumhurbaÅŸkanÄ±mÄ±z Recep Tayyip ErdoÄŸan ile birlikte BaÅŸbakanÄ±mÄ±z Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m 1 Nisan Cumartesi günü Van'a geleceklerdi. Fakat CumhurbaÅŸkanÄ±mÄ±z ErdoÄŸan'Ä±n yoÄŸun çalÄ±ÅŸma temposundan ötürü yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± ses kÄ±sÄ±klÄ±ÄŸÄ± nedeniyle Van programÄ±nÄ± ÅŸimdilik iptal etti. Tabi ki son ana kadar yeni geliÅŸmeler olabilir. BaÅŸbakanÄ±mÄ±z Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m Van'a gelip halkla buluÅŸacak. Bütün halkÄ±mÄ±zÄ± cumartesi günü BeÅŸyol MeydanÄ±'na bekliyoruz."

 

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