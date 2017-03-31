CHP lideri Ã§aÄŸrÄ± yaptÄ± Oy kullanÄ±rken Ã§ocuklarÄ±mÄ±zÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼neceÄŸiz

CHP Genel BaÅŸkanÄ± Kemal KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu, Burdur'da referandum mitingi kapsamÄ±nda aÃ§Ä±klamalarda bulundu

CHP liderinin konuÅŸmasÄ±nÄ±n satÄ±r baÅŸlarÄ±: "80 milyonun geleceÄŸi bir kiÅŸiye emanet edilmez. 'Olsun, 80 milyonun geleceÄŸini bir kiÅŸiye emanet edelim' derseniz o zaman 'evet' oyu kullanacaksÄ±nÄ±z. 'Bu yanlÄ±ÅŸtÄ±r' diyorsanÄ±z 'hayÄ±r' oyu kullanacaksÄ±nÄ±z. Partilerle ilgisi var mÄ±? HayÄ±r. Bir baÅŸkan gelir, 'BunlarÄ± yapmayacaÄŸÄ±m' diyebilir. Ama baÅŸka bir baÅŸkan gelir 'Ben bunlarÄ±n hepsini deÄŸiÅŸtiriyorum, yeniden yapacaÄŸÄ±m' diyebilir. AsÄ±l tehlike ÅŸu: Bir kiÅŸiye bu kadar yetki verirseniz, herhangi bir kiÅŸi, kurum, devlet, organizasyon, bir kiÅŸiyi kandÄ±rÄ±rsa, ikna ederse, 24 saatte Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni ele geçirir. SandÄ±ÄŸa gideceksiniz. 'Evet' demenin vebalini hatÄ±rlatmak için söylüyorum. Bir kiÅŸi baÅŸkanÄ± ikna ettiÄŸinde 24 saat içerisinde Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni ele geçirir. NasÄ±l? Çünkü baÅŸkana öyle yetkiler veriyorsunuz ki evet geçerse öyle yetkiler verilecek ki bütün müsteÅŸarlarÄ±, emniyet müdürlerini, valileri, genel müdürleri ve bütün komutanlarÄ±, MÄ°T müsteÅŸarÄ± dahil tamamÄ±nÄ± en geç 24 saat içinde deÄŸiÅŸtirebilir. Öyle '30, 35 yÄ±l uÄŸraÅŸalÄ±m devlet kuralÄ±m' buna hiç gerek yok."

"Bunun saÄŸcÄ±sÄ± solcusu yok"

Bir televizyon programÄ±nda karÅŸÄ±lÄ±klÄ± oturup 18 maddeyi konuÅŸmak istediÄŸini ancak buna olumlu yaklaÅŸÄ±lmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± anlatan KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu, ÅŸunlarÄ± kaydetti:

"ÇÄ±kamÄ±yorlar. TartÄ±ÅŸma yapamÄ±yorlar. BakÄ±n devletin forsunu, arabalarÄ±nÄ±, uçaklarÄ±nÄ±, otobüslerini, parasÄ±nÄ± kullanÄ±yorlar, televizyonlarÄ±nÄ± kullanÄ±yorlar ama 'evet'i bir türlü anlatamÄ±yorlar. Bizim hiçbir imkanÄ±mÄ±z yok, tek güvencemiz var. AllahÄ±mÄ±z ve vatandaÅŸÄ±mÄ±z var. Bizim güvencemiz de öyle. Köy köy, kasaba kasaba dolaÅŸÄ±p bunu anlatacaÄŸÄ±z. Bu memleket hepimizin memleketi. Bunun saÄŸcÄ±sÄ± solcusu yok. Bu anayasa hepimizin, birlikte karar vereceÄŸiz. ÇocuklarÄ±mÄ±zÄ±, demokrasimizi düÅŸünüceÄŸiz. Milli KurtuluÅŸ SavaÅŸÄ±'nÄ±, Erzurum'u, Sivas'Ä± ve Amasya Tamimi'ni düÅŸüneceÄŸiz."