Ana Sayfa | SÄ°YASET 31/03/2017 16:53

CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Barzani'nin baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±k Ã§Ä±kÄ±ÅŸÄ±nÄ± sert eleÅŸtirdi

CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Ä°brahim KalÄ±n

CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Ä°brahim KalÄ±n, IKBY BaÅŸkanÄ± Mesud Barzani'nin baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±k aÃ§Ä±klamasÄ±na karÅŸÄ± sert Ã§Ä±ktÄ±

Gündeme dair önemli açÄ±klamalarda bulun anCumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± Sözcüsü Ä°brahim KalÄ±n, IKBY BaÅŸkanÄ± Mesud Barzani'nin 'YakÄ±n bir zamanda baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±k referandumu düzenleyeceÄŸiz.' sözlerine tepki göstererek "Bu adÄ±mÄ± doÄŸru bulmuyoruz." dedi. KalÄ±n sözlerini ÅŸöyle sürdürdü: "AyrÄ±ca Irak'Ä±n etnik, mezhebi çizgilerle atÄ±lan adÄ±m Irak'la sÄ±nÄ±rlÄ± kalmaz, bunun faturasÄ±nÄ± herkes öder. UmarÄ±mÄ±z bu bölgede daha rasyonel ve bölgenin hassasiyetlerini dikkate alan bir deÄŸerlendirmeye girerler. Kerkük'te bir bayrak çekilme vesilesi oldu. Bunun da yanlÄ±ÅŸ olduÄŸunu ifade ediyoruz. Gereken makamlara ilettik rahatsÄ±zlÄ±ÄŸÄ±mÄ±zÄ±. Irak'ta yeni gerginlik alanlarÄ±n doÄŸmasÄ±na neden olacak kararlardan bir an önce vazgeçmelidirler."

 

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