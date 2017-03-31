Ã‡arpÄ±cÄ± aÃ§Ä±klama Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m'Ä±n hayÄ±r oyu vereceÄŸini dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yorum

Gaziantep baÄŸÄ±msÄ±z milletvekili Ãœmit Ã–zdaÄŸ, Karaman'da Ã§arpÄ±cÄ± aÃ§Ä±klamalarda bulundu

MHP’den ihraç edilen ve referandumda ‘HayÄ±r’ oyu için kampanya çalÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± sürdüren Gaziantep baÄŸÄ±msÄ±z milletvekili Ümit ÖzdaÄŸ, Karaman’da bir otelde basÄ±n toplantÄ±sÄ± düzenledi. Referandum çalÄ±ÅŸmasÄ± için gittiÄŸi yerlerde saldÄ±rÄ±ya uÄŸradÄ±klarÄ±nÄ± söyleyen ÖzdaÄŸ, “GittiÄŸimiz yerlerde protestolardan ziyade, saldÄ±rÄ±larla karÅŸÄ±laÅŸÄ±yoruz. Bir küçük grup tarafÄ±ndan gerçekleÅŸtiriliyor. Önemli deÄŸil. Biz her türlü ÅŸart altÄ±nda yola çÄ±kmayÄ± kabul ettik ve yürümeye de devam edeceÄŸiz. Bizi protesto eden, saldÄ±ran arkadaÅŸlara önerim, önce Kerkük’ün Barzani tarafÄ±ndan ilhakÄ±nÄ± protesto etsinler” dedi.

BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m’Ä±n ‘HayÄ±r’ oyu kullanacaÄŸÄ±nÄ± belirten ÖzdaÄŸ, ÅŸunlarÄ± söyledi:

“Referandumda sonuç ‘HayÄ±r’ olursa ErdoÄŸan, CumhurbaÅŸkanÄ± olarak kalÄ±r. Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m da BaÅŸbakan olarak kalÄ±r. Biz de Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m’Ä±n BaÅŸbakan olarak kalmasÄ± için çalÄ±ÅŸÄ±yoruz. Ben ayrÄ±ca Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m’Ä±n ‘HayÄ±r’ oyu vereceÄŸini düÅŸünüyorum. Bir tek endiÅŸesi var, o da oy kullandÄ±ÄŸÄ± sandÄ±kta hiç ‘Evet’ çÄ±kmazsa bunu nasÄ±l izah eder onu düÅŸünüyordur” dedi.