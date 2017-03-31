CHP lideri KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu SÃ¼leyman Demirel'in mezarÄ±nÄ± ziyaret etti

Isparta'da bulunan CHP Genel BaÅŸkanÄ± Kemal KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu, esi CumhurbaÅŸkanÄ± merhum SÃ¼leyman Demirel'in kabrini ziyaret etti

CHP Genel BaÅŸkanÄ± Kemal KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu ve beraberindeki heyet Süleyman Demirel Demokrasi Müzesi ve Külliyesi’nin de bulunduÄŸu Çalca Tepe’de Süleyman Demirel’in mezarÄ± baÅŸÄ±nda dua okudu.

Kemal KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu anÄ± defterini de imzalayan KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu, deftere, “Türkiye’ye büyük hizmetleri olan Süleyman Demirel’i saygÄ±yla yad ediyorum.Demokrasi mücadelesini asla unutmayacaÄŸÄ±z” notunu yazdÄ±. Kemal KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu ardÄ±ndan ise Ä°slamköy’de vatandaÅŸlarla buluÅŸtu, sohbet etti.