Ana Sayfa | SÄ°YASET 31/03/2017 21:24

CHP lideri KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu'ndan Halit AkÃ§atepe mesajÄ±

Kemal KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu

Usta sanatÃ§Ä± Halit AkÃ§atepe'nin vefatÄ±nÄ±n ardÄ±ndan CHP lideri Kemal KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu sosyal medya hesabÄ±ndan mesaj yayÄ±nladÄ±

CHP Genel BaÅŸkanÄ± Kemal KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu, sinema ve tiyatro sanatçÄ±sÄ± Halit Akçatepe'nin vefatÄ± dolayÄ±sÄ±yla baÅŸsaÄŸlÄ±ÄŸÄ± mesajÄ± yayÄ±nladÄ±.KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu, sosyal medyadaki Twitter hesabÄ±ndan yayÄ±nladÄ±ÄŸÄ± mesajÄ±nda, "Bir yÄ±ldÄ±z daha kaydÄ±. Türk sinemasÄ±nÄ±n usta sanatçÄ±sÄ± Halit Akçatepe'yi kaybetmenin üzüntüsü içindeyim. Türkiye'nin baÅŸÄ± saÄŸ olsun." ifadelerini kullandÄ±.

Kemal KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu, hesabÄ±ndan ayrÄ±ca "Hababam SÄ±nÄ±fÄ±" filminden, merhum Kemal Sunal, TarÄ±k Akan ve Halit Akçatepe'nin yer aldÄ±ÄŸÄ± bir sahnenin fotoÄŸrafÄ±nÄ± paylaÅŸtÄ±. 

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