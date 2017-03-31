Selahattin DemirtaÅŸ'Ä±n aÃ§lÄ±k grevi sona erdi

HDP EÅŸ Genel BaÅŸkanÄ± Selahattin DemirtaÅŸ gÃ¶nderdiÄŸi mesajda aÃ§lÄ±k grevine baÅŸlayacaÄŸÄ±nÄ± duyurmuÅŸtu. DemirtaÅŸ'Ä±n grevi bugÃ¼n sona erdi

HaklarÄ±nda yürütülen terör soruÅŸturmasÄ± kapsamÄ±nda 4 KasÄ±m 2016 günü tutuklanan HDP EÅŸ Genel BaÅŸkanÄ± Selahattin DemirtaÅŸ ile HDP Hakkari Milletvekili Abdullah Zeydan, Edirne F Tipi Cezaevi’ne konuldu. HDP Genel Merkezi dün, DemirtaÅŸ ile Zeydan’Ä±n bu sabahtan itibaren açlÄ±k grevine baÅŸlayacaklarÄ±nÄ± açÄ±kladÄ±. AçÄ±klamada, ""Edirne Cezaevi Müdürü’nün diyaloga kapalÄ± tutumu, hukuk dÄ±ÅŸÄ± uygulamalarÄ±, diÄŸer mahkumlara yönelik insanlÄ±k dÄ±ÅŸÄ± uygulamalarÄ±, günlerdir devam eden açlÄ±k grevlerinin bitirilmesi konusunda hiçbir iyi niyet adÄ±mÄ± atmamÄ±ÅŸ olmasÄ± nedeniyle biz de Cuma gününden itibaren açlÄ±k grevine baÅŸlÄ±yoruz" denildi.

HDP Genel Merkezi, DemirtaÅŸ ve Zeydan’Ä±n açlÄ±k grevlerini akÅŸam saatlerinde sona erdirdiÄŸini açÄ±kladÄ±. AçÄ±klamada, "EÅŸ Genel BaÅŸkanÄ±mÄ±z Selahattin DemirtaÅŸ’Ä±n partimize ve kamuoyuna gönderdiÄŸi mesaj aÅŸaÄŸÄ±daki gibidir. Edirne F Tipi Ceza Ä°nfaz Kurumu’nda 25 Åžubat 2017 tarihinden beri devam eden açlÄ±k grevinin, cezaevi yönetimi ile kurulan diyalog ve sorunlarÄ±n çözümü için ortaya konulan karÅŸÄ±lÄ±klÄ± iyi niyet taahhütleri çerçevesinde sonuçlandÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ olmasÄ±ndan memnuniyet duyuyoruz. AçlÄ±k grevlerinin devam ettiÄŸi diÄŸer cezaevi müdürleri baÅŸta olmak üzere, Cezaevleri Genel Müdürü’nü ve Adalet BakanÄ±’nÄ± açlÄ±k grevini devam ettiren mahkumlarla diyalog içerisinde sorunlarÄ±n çözümü için inisiyatif almaya, tutsaklarÄ± da diyalog zemini çerçevesinde açlÄ±k grevlerini bitirebilmek için sorumluluk almaya davet ediyoruz. Edirne Cezaevi gibi diÄŸer cezaevleri için de açlÄ±k grevleri tümden sonuçlanÄ±ncaya kadar kamuoyunu duyarlÄ± olmaya davet ediyor, büyük katkÄ± sunan hukuk ve insan haklarÄ± kurumlarÄ± ile avukatlarÄ±mÄ±za teÅŸekkür ediyoruz. Desteklerini esirgemeyen tüm halkÄ±mÄ±za ÅŸükranlarÄ±mÄ±zÄ± sunuyoruz."

Edirne F Tipi Cezaevi’nde kalan tutuklular da açlÄ±k grevini sona erdirdi. Bu konuda yapÄ±lan açÄ±klamada ise, "Cezaevi Ä°daresi’nin, HDP’li vekillerimiz, Özgürlükçü Hukukçular Platformu, TOHAV, Ä°HD yetkilileri ve son olarak da bizimle yapÄ±lan görüÅŸmeler sonucunda diyalog kanallarÄ± açÄ±lmÄ±ÅŸ; Cezaevi Ä°daresi var olan sorunlarÄ± çözeceÄŸinin sözünü vermiÅŸtir. Bunun sonucu olarak 31.03.2017 tarihi itibariyle, 25 Åžubat’tan beri sürdürdüÄŸümüz süresiz dönüÅŸümsüz açlÄ±k grevi eylemini sonuçlandÄ±rmÄ±ÅŸ bulunmaktayÄ±z. KatkÄ±sÄ± geçen tüm arkadaÅŸlara teÅŸekkür ediyoruz" denildi.

Kaynak: Hürriyet