Ana Sayfa | SÄ°YASET 01/04/2017 08:54

BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m'dan Halit AkÃ§atepe mesajÄ±

BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m

TÃ¼rk sinemasÄ±nÄ±n usta ismi Halit AkÃ§atepe'nin vefatÄ±nÄ±n ardÄ±ndan BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m taziye mesajÄ± yayÄ±nladÄ±

BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m, sinema ve tiyatro sanatçÄ±sÄ± Halit Akçatepe'nin vefatÄ± nedeniyle bir baÅŸsaÄŸlÄ±ÄŸÄ± mesajÄ± yayÄ±mladÄ±.YÄ±ldÄ±rÄ±m, YeÅŸilçam'Ä±n sevilen oyuncularÄ±ndan Akçatepe'nin fotoÄŸrafÄ±nÄ±n yer aldÄ±ÄŸÄ± taziye mesajÄ±nÄ±, sosyal paylaÅŸÄ±m sitesi Twitter'daki hesabÄ±ndan paylaÅŸtÄ±.BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m, mesajÄ±nda, "Türk sinemasÄ±nda unutulmaz karakterlere can veren, 'Güdük Necmi' ile milyonlarÄ±n gönlünde taht kuran deÄŸerli sanatçÄ±mÄ±z Halit Akçatepe'ye Allah'tan rahmet diliyor, sevenlerine ve Türk sinemasÄ±na baÅŸsaÄŸlÄ±ÄŸÄ± dileklerimi iletiyorum." ifadesine yer verdi.

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