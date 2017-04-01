Ana Sayfa | SÄ°YASET 01/04/2017 09:19

Saadet Partisini Ã§ileden Ã§Ä±karan pankart

Saadet Partisi

Saadet Partisi Ä°l BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n bulunduÄŸu binaya Evet yazÄ±lÄ± pankart astÄ±lar. Bu hamlenin ardÄ±ndan partiden sert aÃ§Ä±klama geldi

Zeytinburnu’nda bulunan Saadet Partisi Ä°l BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n bulunduÄŸu iÅŸ merkezine vinçle akÅŸam saatlerinde ‘Evet’ pankartÄ± asÄ±ldÄ±. Parti tabelasÄ±nÄ±n hemen altÄ±ndan asÄ±lan ‘Evet’ pankartÄ±nÄ± gören Saadet Partisi üyeleri duruma müdahale ederek vinç görevlisinden pankartÄ± indirmesini istedi.

Partililerin tepkisiyle karÅŸÄ±lan vinç görevlisi asÄ±lÄ± olan ‘Evet’ pankartÄ±nÄ± indirdi. PankartÄ±n indirilme anÄ± ise bir cep telefonu tarafÄ±ndan saniye saniye kaydedildi.

SAADET PARTÄ°SÄ°NDEN AÇIKLAMA GELDÄ°

Partililerden olayÄ± öÄŸrenen Saadet Partisi Ä°stanbul Ä°l BaÅŸkanÄ± Birol AydÄ±n binaya gelerek bir açÄ±klama yaptÄ±. AydÄ±n; “Saadet partili bir arkadaÅŸÄ±mÄ±zÄ±n caddeden geçerken gördüÄŸü pankartÄ±n yarÄ±sÄ±na kadar asÄ±ldÄ±ÄŸÄ± anda arkadaÅŸlarÄ±mÄ±z müdahil oldular. Ä°ndirildi. Bu durum ne centilmenliÄŸe ne siyasi nezakete ne ahlaki deÄŸerlere sÄ±ÄŸamayacak kadar kÄ±nanacak bir durum. Saadet partisi tabelasÄ±nÄ±n yazÄ±sÄ±nÄ±n altÄ±na böyle bir giriÅŸimde bulunmak böyle bir vinili asmaya teÅŸebbüs etmek bir ÅŸeyi ispat ediyor. Bu referandum sürecinde neden ‘Evet’ denilemeyeceÄŸinin çok önemli bir ispatÄ±dÄ±r bu” dedi.

 
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