CHP lideri Evet Ã§Ä±karsa yabancÄ± sermaye TÃ¼rkiye'den kaÃ§ar dedi

CHP Genel BaÅŸkanÄ± Kemal KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu, "2. BÃ¶lge Muhtarlar BuluÅŸmasÄ±"nda 16 Nisan'da yapÄ±lacak referandum oylamasÄ±na iliÅŸkin konuÅŸtu

Mevcut Anayasa'da deÄŸiÅŸmesi gereken çok madde bulunduÄŸunu ve 2 yasama dönemi öncesinde 4 siyasi partinin temel haklarla ilgili olarak 60 madde üzerinde uzlaÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± hatÄ±rlatan KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu, "Demek ki 4 siyasi parti bir araya gelip Anayasa'nÄ±n deÄŸiÅŸmesi gereken 60 maddesi üzerinde uzlaÅŸma saÄŸladÄ±. Demek ki uzlaÅŸma kültürümüz var." diye konuÅŸtu.

Dün yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± bir diyaloÄŸa deÄŸinen KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu, ÅŸunlarÄ± anlattÄ±:

"Bir vatandaÅŸ bana 'Bu Anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸi bizim hangi derdimizi çözecek, bana anlatÄ±r mÄ±sÄ±n?' diye sordu. VatandaÅŸ haklÄ±. 'Niye bu soruyu soruyorsun?' dedim. 'Biz geçim derdindeyiz, birileri seçim derdinde. Bizim sorunumuzu çözüyor mu?' dedi. Hangi sorunu çözüyor? MuhtarlarÄ±n sorunlarÄ± var mÄ±? Var. MuhtarlarÄ±n sorunlarÄ±yla ilgili çözüm öneren bir madde var mÄ±? Yok. Ä°ÅŸsizlik sorunu var mÄ±? Resmi rakamlara göre 6,5 milyon iÅŸsiz var. Sorunu çözüyor mu? HayÄ±r. Ekonomide, dövizde istikrar var mÄ±? Yok. Bunlarda istikrarÄ± saÄŸlayacak bir madde var mÄ±? O da yok. DÄ±ÅŸ politikada Türkiye'nin itibarÄ±nÄ± artÄ±racak bir düzenleme var mÄ±? O da yok. YargÄ±nÄ±n gerçek anlamda baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±ÄŸÄ±nÄ± saÄŸlayacak bir düzenleme var mÄ±? O da yok."

"Hiçbir yabancÄ± gelip burada yatÄ±rÄ±m yapmaz"

CHP Genel BaÅŸkanÄ± Kemal KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu, anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸinin geçmesi halinde yabancÄ± sermayenin Türkiye'den kaçacaÄŸÄ±nÄ± savunarak, "Hiçbir yabancÄ± gelip burada yatÄ±rÄ±m yapmaz. Hukuk yok ki niye gelsinler. Mal güvenliÄŸi, can güvenliÄŸi yok. Ä°ÅŸ adamlarÄ± yurt dÄ±ÅŸÄ±na kaçmak istiyorlar, oralardan ev satÄ±n alÄ±yorlar, iÅŸ yerlerini oraya taÅŸÄ±yorlar. FabrikalarÄ± taÅŸÄ±yacaklar, Romanya'ya, Bulgaristan'a, hep beraber göreceÄŸiz." diye konuÅŸtu.

Kendisinin yalan söylediÄŸinin iddia edildiÄŸini ancak yanlÄ±ÅŸ cümlesinin söylenmediÄŸini aktaran KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu, "Televizyonda tartÄ±ÅŸalÄ±m diyorum, gelmiyorlar çünkü onlar da biliyorlar ki ben doÄŸrularÄ± söylüyorum. Devletin forsunu kullanÄ±yorlar, devletin arabalarÄ±nÄ± kullanÄ±yorlar, devletin uçaklarÄ±nÄ± kullanÄ±yorlar, devletin televizyonlarÄ±nÄ± kullanÄ±yorlar, devletin paralarÄ±nÄ± kullanÄ±yorlar, buna raÄŸmen vatandaÅŸa neden 'evet' demesi gerektiÄŸini bir türlü anlatamÄ±yorlar." dedi.