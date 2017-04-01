FlaÅŸ Abdullah GÃ¼l evet mitingine katÄ±lmayacak

Eski CumhurbaÅŸkanÄ± Abdullah GÃ¼l, BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m'Ä±n Kayseri'de dÃ¼zenleyeceÄŸi evet mitingine katÄ±lmayacak

AKP Kayseri Ä°l BaÅŸkanÄ± Hüseyin Cahit Özden yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada, “2 Nisan Pazar günü saat 16:30'da Kayserimizde hem cumhurbaÅŸkanÄ±mÄ±z Recep Tayip ErdoÄŸan hem de baÅŸbakanÄ±mÄ±z BinalÄ± YÄ±ldÄ±rÄ±mÄ± aÄŸÄ±rlayacaÄŸÄ±z. Bütün Kayserili hemÅŸerilerimizi Cumhuriyet meydanÄ±na bekliyoruz” dedi. Daha sonra CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan’Ä±n bu mitinge katÄ±lmayacaÄŸÄ±, bunun bir ortak program deÄŸil, BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m’Ä±n programÄ± olacaÄŸÄ± bildirildi.

ABDULLAH GÜL KATILMAYACAK

Kayseri 11. CumhurbaÅŸkanÄ± Abdullah Gül’ün memleketi. Gül’ün yarÄ±n düzenlenecek mitinge katÄ±lÄ±p katÄ±lmayacaÄŸÄ± merak konusu olmuÅŸtu. CNN Türk’ün haberine göre Abdullah Gül bu mitinge katÄ±lmayacak. Gül’e yakÄ±n kaynaklardan edinilen bilgiye göre, bunun nedeni ise Gül’ün aldÄ±ÄŸÄ± “siyasi programlara katÄ±lmama” kararÄ±.

‘EVET KAHVALTISI’NA DA GÄ°TMEMÄ°ÅžTÄ°

Abdullah Gül, geçtiÄŸimiz günlerde, BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m’Ä±n Ankara düzenleiÄŸi ve eski AKP’lileri davet ettiÄŸi ‘referandum kahvaltÄ±sÄ±na’ da katÄ±lmamÄ±ÅŸtÄ±.