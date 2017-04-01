Deniz Baykal'dan BalÄ±kesir'de sert aÃ§Ä±klamalar

CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal, BalÄ±kesir'de dÃ¼zenlenen referandum mitinginde konuÅŸma yaptÄ±

BalÄ±kesir’in Edremit ilçesinde Cumhuriyet MeydanÄ±'nda düzenlenen mitingde konuÅŸan Deniz Baykal, “ArtÄ±k sorumluluk sizdedir. Görev sizdedir. Her biriniz sadece siz deÄŸil, elinizin ulaÅŸtÄ±ÄŸÄ±, elinizin erdiÄŸi herkesi 'gel buraya bu vatan görevi kardeÅŸim', askerlik gibi bir ÅŸey bu. Birbirinize kÄ±z alÄ±p verirken 'Sen referandumda oy kullandÄ±n mÄ±?' diye vereceksin. Referanduma gelip oy kullanmayana kÄ±z vermeyin” dedi.

Referandumda oy kullanmanÄ±n önemine deÄŸinen Baykal, “Git görevini yap kardeÅŸim. Herkes ayaÄŸa kalksÄ±n ve 16 Nisan’da sandÄ±ÄŸa gitsin ve tarihi görevini kendisine, milletine, Mustafa Kemal’e duyduÄŸu saygÄ±nÄ±n doÄŸrultusunda yerine getirsin” diye konuÅŸtu. Baykal ve beraberindekiler, daha sonra sahneden halka kÄ±rmÄ±zÄ± karanfiller daÄŸÄ±ttÄ±. Miting nedeniyle bölgede geniÅŸ güvenlik önlemleri alÄ±ndÄ±.

Kaynak: Hürriyet