Ana Sayfa | SÄ°YASET 02/04/2017 13:01

SÄ±rbistan'Ä±n genÃ§ baÅŸkan adayÄ± Ã¼lkede fenomen oldu

sÄ±rbistan baÅŸkan

SÄ±rbistan'da yapÄ±lacak seÃ§imler Ã¶ncesi konuÅŸma tarzÄ± ve giydiÄŸi beyaz takÄ±mlarÄ±yla Ã¼lkenin fenomeni haline gelen baÅŸkan adayÄ± Luka Maksimovic'in pazar gÃ¼nkÃ¼ seÃ§imlerde yÃ¼zde 11'e kadar oy alabileceÄŸi sÃ¶yleniyor

SÄ±rbistan'da büyük ün kazanan 25 yaÅŸÄ±ndaki Luka Maksimovic, ülkenin yeni baÅŸkanÄ± olmak için mücadele ediyor. Beyaz takÄ±m elbisesi ve bol gelen takÄ±larÄ±yla farklÄ± bir duruÅŸ sergiliyor. Komik davranÄ±ÅŸlarÄ± ve yüksek sesli konuÅŸmalarÄ±yla insanlara çÄ±lgÄ±n sözler vererek fenomen haline gelen baÅŸkan adayÄ±, zaferinin falcÄ±lar tarafÄ±ndan açÄ±klandÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve seçimi bu ÅŸekilde kazanacaÄŸÄ±nÄ± da belirtiyor. Anket sonuçlarÄ±na göreyse, Maksimovic, Pazar günkü seçimlerde yüzde 11'e kadar oy alabilir. Güçlü popülist lider Aleksandar Vucic'in, 16 Nisan'daki ikinci baÅŸkanlÄ±k seçimine kalmamasÄ± için oylarÄ±n yüzde 50'ye yakÄ±nÄ±nÄ± almayÄ± hedefliyor. BaÅŸkanlÄ±k seçimindeyse 11 farklÄ± aday bulunuyor. Beyaz atÄ±nÄ± sürerken kendisine korumalarÄ± eÅŸlik eden baÅŸkan adayÄ± Beli (Beyaz) lakabÄ±yla biliniyor. Anketör ÅŸirketler, Beli'nin popülerliÄŸinin geçici olduÄŸunu düÅŸünse de ÅŸu an da etkisi bütün ülkede hissediliyor. Ä°nsanlar kendisini görür görmez imza ve fotoÄŸraf isterken, bazÄ±larÄ± ona "BaÅŸkan" diye sesleniyor.

 

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