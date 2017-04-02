ErdoÄŸan DiyarbakÄ±r ziyaretini F 16'lar eÅŸliÄŸinde gerÃ§ekleÅŸtirdi

DiyarbakÄ±r Merkez Camisi'nin temel atma tÃ¶renine katÄ±lan CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, F-16'lar eÅŸliÄŸinde ve geniÅŸ gÃ¼venlik Ã¶nlemi alÄ±narak ziyaretini gerÃ§ekleÅŸtirdi

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan öÄŸleden sonra makam uçaÄŸÄ±yla DiyarbakÄ±r'a geldi. ErdoÄŸan'Ä± taÅŸÄ±yan uçaÄŸa, DiyarbakÄ±r HavalimanÄ±'na iniÅŸi sÄ±rasÄ±nda F-16 uçaklarÄ±nÄ±n eÅŸlik ettiÄŸi görüldü. ErdoÄŸan'Ä±n DiyarbakÄ±r'a geliÅŸi öncesinde kentte ve ErdoÄŸan'Ä±n programlarÄ±nÄ±n olduÄŸu noktalarda geniÅŸ güvenlik önlemleri alÄ±ndÄ±. CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, toplu açÄ±lÄ±ÅŸ törenlerine katÄ±lmak üzere geldiÄŸi DiyarbakÄ±r'da, beraberinde BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ± Numan KurtulmuÅŸ, Ä°çiÅŸleri BakanÄ± Süleyman Soylu, Enerji ve Tabii Kaynaklar BakanÄ± Berat Albayrak ile merkez YeniÅŸehir ilçesindeki DiyarbakÄ±r Merkez Camisi'nin temel atma törenine geçti. Burada bir konuÅŸma yapan ErdoÄŸan, DiyarbakÄ±r'da inÅŸasÄ± baÅŸlayan 28 bin metrekarelik arsa üzerinde, 20 bin müminin, MüslümanÄ±n aynÄ± anda namaz kÄ±labileceÄŸi böyle bir eserin temelinin atÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek, caminin 2019'un sonuna varmadan bitmesinin en büyük temennileri olduÄŸunu kaydetti.