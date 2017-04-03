CumhurbaÅŸkanÄ± 54 kanun onayladÄ± Resmi Gazete'de yayÄ±nlandÄ±

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan tarafÄ±ndan onaylanan 54 kanun Resmi Gazete'de yayÄ±nlandÄ±

CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan tarafÄ±ndan Anayasa'nÄ±n 89'uncu maddesinin birinci fÄ±krasÄ± ile 104'üncü maddesinin ikinci fÄ±krasÄ±nÄ±n (a) bendi uyarÄ±nca onaylanarak yayÄ±mlanmak üzere BaÅŸbakanlÄ±ÄŸa gönderilen 54 kanun, Resmi Gazete'de yayÄ±mlandÄ±.

Recep Tayyip ErdoÄŸan'Ä±n onayladÄ±ÄŸÄ± 6942 SayÄ±lÄ± "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Pakistan Ä°slam Cumhuriyeti Hükümeti ArasÄ±nda Kültür Merkezlerinin KuruluÅŸu, Ä°ÅŸleyiÅŸi ve Faaliyetleri HakkÄ±nda AnlaÅŸmanÄ±n OnaylanmasÄ±nÄ±n Uygun BulunduÄŸuna Dair Kanun" ile 6943 SayÄ±lÄ± "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Yemen Cumhuriyeti Hükümeti ArasÄ±nda Enerji AlanÄ±nda Ä°ÅŸ BirliÄŸine Ä°liÅŸkin Mutabakat ZaptÄ±nÄ±n OnaylanmasÄ±nÄ±n Uygun BulunduÄŸuna Dair Kanun" Resmi Gazete'de yer aldÄ±.

AyrÄ±ca, 6944 SayÄ±lÄ± "Türkiye Cumhuriyeti ile Nijer Cumhuriyeti ArasÄ±nda Madenler AlanÄ±nda Ä°ÅŸ BirliÄŸine Ä°liÅŸkin Mutabakat ZaptÄ±nÄ±n OnaylanmasÄ±nÄ±n Uygun BulunduÄŸuna Dair Kanun" ve 6945 SayÄ±lÄ± "Türkiye Cumhuriyeti ile Nijer Cumhuriyeti ArasÄ±nda Enerji ve Hidrokarbonlar AlanÄ±nda Ä°ÅŸ BirliÄŸine Ä°liÅŸkin Mutabakat ZaptÄ±nÄ±n OnaylanmasÄ±nÄ±n Uygun BulunduÄŸuna Dair Kanun" da Resmi Gazete'de yayÄ±mlandÄ±.

Resmi Gazete'de yer alan diÄŸer kanunlar ise ÅŸöyle:

6946 SayÄ±lÄ± "Türkiye Cumhuriyeti, Yunanistan Cumhuriyeti ve Ä°talya Cumhuriyeti ArasÄ±nda Türkiye-Yunanistan-Ä°talya Gaz Nakil Koridorunun GeliÅŸtirilmesine Ä°liÅŸkin AnlaÅŸmanÄ±n OnaylanmasÄ±nÄ±n Uygun BulunduÄŸuna Dair Kanun."

6947 SayÄ±lÄ± "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Pakistan Ä°slam Cumhuriyeti Hükümeti ArasÄ±nda YatÄ±rÄ±mlarÄ±n KarÅŸÄ±lÄ±klÄ± TeÅŸviki ve KorunmasÄ±na Ä°liÅŸkin AnlaÅŸmanÄ±n OnaylanmasÄ±nÄ±n Uygun BulunduÄŸuna Dair Kanun."

6948 SayÄ±lÄ± "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Pakistan Ä°slam Cumhuriyeti Hükümeti ArasÄ±nda YatÄ±rÄ±mlarÄ±n KarÅŸÄ±lÄ±klÄ± TeÅŸviki ve KorunmasÄ±na Yönelik AnlaÅŸmaya Ä°liÅŸkin Protokolün OnaylanmasÄ±nÄ±n Uygun BulunduÄŸuna Dair Kanun."

6949 SayÄ±lÄ± "1996 Tehlikeli ve ZararlÄ± Maddelerin Deniz Yoluyla TaÅŸÄ±nmasÄ±ndan Kaynaklanan ZararÄ±n Tazmini ve SorumluluÄŸu HakkÄ±nda UluslararasÄ± SözleÅŸmeye Ä°liÅŸkin 2010 Protokolünün OnaylanmasÄ±nÄ±n Uygun BulunduÄŸuna Dair Kanun."

6950 SayÄ±lÄ± "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Tunus Cumhuriyeti Hükümeti ArasÄ±nda Kültür Merkezlerinin KuruluÅŸu, Ä°ÅŸleyiÅŸi ve Faaliyetleri HakkÄ±nda AnlaÅŸmanÄ±n OnaylanmasÄ±nÄ±n Uygun BulunduÄŸuna Dair Kanun."

6951 SayÄ±lÄ± "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Bahreyn KrallÄ±ÄŸÄ± Hükümeti ArasÄ±nda Turizm AlanÄ±nda Ä°ÅŸ BirliÄŸi Konusunda Mutabakat ZaptÄ±nÄ±n OnaylanmasÄ±nÄ±n Uygun BulunduÄŸuna Dair Kanun."

6952 SayÄ±lÄ± "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Tunus Cumhuriyeti Hükümeti ArasÄ±nda Turizm AlanÄ±nda Ä°ÅŸ BirliÄŸi AnlaÅŸmasÄ±nÄ±n OnaylanmasÄ±nÄ±n Uygun BulunduÄŸuna Dair Kanun."

6953 SayÄ±lÄ± "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Bulgaristan Cumhuriyeti Hükümeti ArasÄ±nda Ortak Film YapÄ±mÄ±na Ä°liÅŸkin AnlaÅŸmanÄ±n OnaylanmasÄ±nÄ±n Uygun BulunduÄŸuna Dair Kanun."

6954 SayÄ±lÄ± "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Ä°ran Ä°slam Cumhuriyeti Hükümeti ArasÄ±nda Ortak Film YapÄ±mÄ±na Ä°liÅŸkin AnlaÅŸmanÄ±n OnaylanmasÄ±nÄ±n Uygun BulunduÄŸuna Dair Kanun."

6955 SayÄ±lÄ± "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Bulgaristan Cumhuriyeti Hükümeti ArasÄ±nda Bilgi ve Ä°letiÅŸim Teknolojileri ve E-Devlet AlanÄ±nda Ä°ÅŸ BirliÄŸi Ä°çin Mutabakat ZaptÄ±nÄ±n OnaylanmasÄ±nÄ±n Uygun BulunduÄŸuna Dair Kanun."

6956 SayÄ±lÄ± "Güneyde Sürdürülebilir KalkÄ±nma Ä°çin Bilim ve Teknoloji Komisyonuna Üye Devlet Olarak KatÄ±lÄ±m AnlaÅŸmasÄ±nÄ±n OnaylanmasÄ±nÄ±n Uygun BulunduÄŸuna Dair Kanun."

6957 SayÄ±lÄ± "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Cibuti Cumhuriyeti Hükümeti ArasÄ±nda Cibutide TÄ°KA Program Koordinasyon Ofisi KurulmasÄ±na ve Teknik Ä°ÅŸ BirliÄŸine Dair Protokolün OnaylanmasÄ±nÄ±n Uygun BulunduÄŸu HakkÄ±nda Kanun."

6958 SayÄ±lÄ± "Türkiye Cumhuriyeti Bilim Sanayi ve Teknoloji BakanlÄ±ÄŸÄ± ile Azerbaycan Cumhuriyeti Ä°letiÅŸim ve Bilgi Teknolojileri BakanlÄ±ÄŸÄ± ArasÄ±nda Bilim, Teknoloji, Sanayi ve GiriÅŸimcilik AlanÄ±nda Ä°ÅŸ BirliÄŸini Güçlendirmeye Yönelik Mutabakat ZaptÄ±nÄ±n OnaylanmasÄ±nÄ±n Uygun BulunduÄŸuna Dair Kanun."

6959 SayÄ±lÄ± "BirleÅŸmiÅŸ Milletler Ä°klim DeÄŸiÅŸikliÄŸi Çerçeve SözleÅŸmesine Yönelik Kyoto Protokolüne Ä°liÅŸkin Taraflar KonferansÄ±nda AlÄ±nan KararÄ±n OnaylanmasÄ±nÄ±n Uygun BulunduÄŸuna Dair Kanun."

6960 SayÄ±lÄ± "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Ekvator Cumhuriyeti Hükümeti ArasÄ±nda Çevre AlanÄ±nda Mutabakat ZaptÄ±nÄ±n OnaylanmasÄ±nÄ±n Uygun BulunduÄŸuna Dair Kanun."

6961 SayÄ±lÄ± "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Macaristan Hükümeti ArasÄ±nda Sosyal Güvenlik AnlaÅŸmasÄ±nÄ±n OnaylanmasÄ±nÄ±n Uygun BulunduÄŸuna Dair Kanun."

6962 SayÄ±lÄ± "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Gürcistan Hükümeti ArasÄ±nda Çevre ve OrmancÄ±lÄ±k AlanÄ±nda Ä°ÅŸ BirliÄŸi AnlaÅŸmasÄ±nÄ±n OnaylanmasÄ±nÄ±n Uygun BulunduÄŸuna Dair Kanun."

6963 SayÄ±lÄ± "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile HÄ±rvatistan Cumhuriyeti Hükümeti ArasÄ±nda Çevre, DoÄŸa, Su ve OrmancÄ±lÄ±k AlanÄ±nda Ä°ÅŸ BirliÄŸi AnlaÅŸmasÄ±nÄ±n OnaylanmasÄ±nÄ±n Uygun BulunduÄŸuna Dair Kanun."

6964 SayÄ±lÄ± "TÄ±bbi Ürün SahteciliÄŸi ve Halk SaÄŸlÄ±ÄŸÄ±na Tehditler Ä°çeren Benzeri Suçlar HakkÄ±nda Avrupa Konseyi SözleÅŸmesinin OnaylanmasÄ±nÄ±n Uygun BulunduÄŸuna Dair Kanun."

6965 SayÄ±lÄ± "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Pakistan Ä°slam Cumhuriyeti Hükümeti ArasÄ±nda Ä°ÅŸ BirliÄŸi Protokolünün OnaylanmasÄ±nÄ±n Uygun BulunduÄŸuna Dair Kanun."

6966 SayÄ±lÄ± "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kongo Cumhuriyeti Hükümeti ArasÄ±nda TarÄ±m AlanÄ±nda Ekonomik, Bilimsel ve Teknik Ä°ÅŸ BirliÄŸi HakkÄ±nda Mutabakat ZaptÄ±nÄ±n OnaylanmasÄ±nÄ±n Uygun BulunduÄŸuna Dair Kanun."

6967 SayÄ±lÄ± "Türkiye Cumhuriyeti TarÄ±m ve KöyiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± ile Senegal Cumhuriyeti TarÄ±m ve HayvancÄ±lÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ± ArasÄ±nda TarÄ±m AlanÄ±nda Teknik, Bilimsel ve Ekonomik Ä°ÅŸ BirliÄŸi Protokolünün OnaylanmasÄ±nÄ±n Uygun BulunduÄŸuna Dair Kanun."

6968 SayÄ±lÄ± "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Estonya Cumhuriyeti Hükümeti ArasÄ±nda TarÄ±msal Ä°ÅŸ BirliÄŸi Konulu Mutabakat ZaptÄ±nÄ±n OnaylanmasÄ±nÄ±n Uygun BulunduÄŸuna Dair Kanun."

6969 SayÄ±lÄ± "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Yemen Cumhuriyeti Hükümeti ArasÄ±nda KalkÄ±nma Ä°ÅŸ BirliÄŸine Yönelik Mutabakat MuhtÄ±rasÄ±nÄ±n OnaylanmasÄ±nÄ±n Uygun BulunduÄŸuna Dair Kanun."

6970 SayÄ±lÄ± "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Guernsey Hükümeti ArasÄ±nda Vergi KonularÄ±nda Bilgi DeÄŸiÅŸimi AnlaÅŸmasÄ± ve Eki Protokolün OnaylanmasÄ±nÄ±n Uygun BulunduÄŸuna Dair Kanun."

6971 SayÄ±lÄ± "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Man AdasÄ± Hükümeti ArasÄ±nda Vergi KonularÄ±nda Bilgi DeÄŸiÅŸimi AnlaÅŸmasÄ± ve Söz Konusu AnlaÅŸmaya Ä°liÅŸkin Mutabakat ZaptÄ±nÄ±n OnaylanmasÄ±nÄ±n Uygun BulunduÄŸuna Dair Kanun."

6972 SayÄ±lÄ± "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile CebelitarÄ±k Hükümeti ArasÄ±nda Vergi KonularÄ±nda Bilgi DeÄŸiÅŸimi AnlaÅŸmasÄ±nÄ±n OnaylanmasÄ±nÄ±n Uygun BulunduÄŸuna Dair Kanun."

6973 SayÄ±lÄ± "Doha KonferansÄ±nda Kyoto Protokolünde YapÄ±lan DeÄŸiÅŸikliklerin OnaylanmasÄ±nÄ±n Uygun BulunduÄŸuna Dair Kanun."

6974 SayÄ±lÄ± "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Afganistan Ä°slam Cumhuriyeti Hükümeti ArasÄ±nda Habibe Kadiri KÄ±z OkullarÄ±nÄ±n KuruluÅŸu ve Faaliyetlerine Ä°liÅŸkin AnlaÅŸmanÄ±n OnaylanmasÄ±nÄ±n Uygun BulunduÄŸuna Dair Kanun."

6975 SayÄ±lÄ± "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Nijer Cumhuriyeti Hükümeti ArasÄ±nda Su AlanÄ±nda Ä°ÅŸ BirliÄŸi AnlaÅŸmasÄ±nÄ±n OnaylanmasÄ±nÄ±n Uygun BulunduÄŸuna Dair Kanun."

6976 SayÄ±lÄ± "Çocuk HaklarÄ±na Dair SözleÅŸmenin BaÅŸvuru Usulüne Ä°liÅŸkin Ä°htiyari Protokolün OnaylanmasÄ±nÄ±n Uygun BulunduÄŸuna Dair Kanun."

6977 SayÄ±lÄ± "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Tunus Cumhuriyeti Hükümeti ArasÄ±nda Åžehircilik AlanÄ±nda Mutabakat ZaptÄ±nÄ±n OnaylanmasÄ±nÄ±n Uygun BulunduÄŸuna Dair Kanun."

6978 SayÄ±lÄ± "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Ukrayna Bakanlar Kurulu ArasÄ±nda OrmancÄ±lÄ±k AlanÄ±nda Ä°ÅŸ BirliÄŸi AnlaÅŸmasÄ±nÄ±n OnaylanmasÄ±nÄ±n Uygun BulunduÄŸuna Dair Kanun."

6980 SayÄ±lÄ± "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Filistin Devleti Hükümeti ArasÄ±nda OrmancÄ±lÄ±k AlanÄ±nda Ä°ÅŸ BirliÄŸi AnlaÅŸmasÄ±nÄ±n OnaylanmasÄ±nÄ±n Uygun BulunduÄŸuna Dair Kanun."

6982 SayÄ±lÄ± "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Belçika KrallÄ±ÄŸÄ± Hükümeti ArasÄ±nda Sosyal Güvenlik AnlaÅŸmasÄ±nÄ±n OnaylanmasÄ±nÄ±n Uygun BulunduÄŸuna Dair Kanun."

6983 SayÄ±lÄ± "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Lübnan Cumhuriyeti Hükümeti ArasÄ±nda OrmancÄ±lÄ±k AlanÄ±nda Ä°ÅŸ BirliÄŸi Mutabakat ZaptÄ±nÄ±n OnaylanmasÄ±nÄ±n Uygun BulunduÄŸuna Dair Kanun."

6988 SayÄ±lÄ± "BazÄ± Tehlikeli KimyasallarÄ±n ve Pestisitlerin UluslararasÄ± Ticaretinde Ön Bildirimli Kabul Usulüne Dair Rotterdam SözleÅŸmesinin OnaylanmasÄ±nÄ±n Uygun BulunduÄŸuna Dair Kanun."

6990 SayÄ±lÄ± "1974, YolcularÄ±n ve BagajlarÄ±nÄ±n Deniz Yolu ile TaÅŸÄ±nmasÄ±na Ä°liÅŸkin Atina SözleÅŸmesine Ait 2002 Protokolünün OnaylanmasÄ±nÄ±n Uygun BulunduÄŸuna Dair Kanun."

6992 SayÄ±lÄ± "Türkiye Cumhuriyeti Milli Savunma BakanlÄ±ÄŸÄ± ile BirleÅŸik Arap Emirlikleri SilahlÄ± Kuvvetleri Genel KarargahÄ± ArasÄ±nda Savunma Sanayi Ä°ÅŸ BirliÄŸi Mutabakat MuhtÄ±rasÄ±nÄ±n OnaylanmasÄ±nÄ±n Uygun BulunduÄŸuna Dair Kanun."

6994 SayÄ±lÄ± "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Bosna-Hersek Bakanlar Kurulu ArasÄ±nda Geri Kabul AnlaÅŸmasÄ±nÄ±n OnaylanmasÄ±nÄ±n Uygun BulunduÄŸuna Dair Kanun."

7006 SayÄ±lÄ± "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Cibuti Cumhuriyeti Hükümeti ArasÄ±nda Hava UlaÅŸtÄ±rma AnlaÅŸmasÄ±nÄ±n OnaylanmasÄ±nÄ±n Uygun BulunduÄŸuna Dair Kanun."

7008 SayÄ±lÄ± "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Arap Turizm Örgütü (ATÖ) ArasÄ±nda Türkiye'de Bir Temsilcilik Ä°hdas Edilmesine Ä°liÅŸkin AnlaÅŸmanÄ±n OnaylanmasÄ±nÄ±n Uygun BulunduÄŸuna Dair Kanun."

7009 SayÄ±lÄ± "Biyoloji ve TÄ±bbÄ±n UygulanmasÄ± BakÄ±mÄ±ndan Ä°nsan HaklarÄ± ve Ä°nsan Haysiyetinin KorunmasÄ± SözleÅŸmesine Ek Ä°nsan KopyalanmasÄ±nÄ±n YasaklanmasÄ±na Ä°liÅŸkin Protokolün OnaylanmasÄ±nÄ±n Uygun BulunduÄŸuna Dair Kanun."

7010 SayÄ±lÄ± "Türkiye Cumhuriyeti SaÄŸlÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ± ve Dünya SaÄŸlÄ±k Örgütü Avrupa Bölge Ofisi ArasÄ±nda Ä°ki YÄ±llÄ±k Ä°ÅŸ BirliÄŸi AnlaÅŸmasÄ± 2010/2011'in OnaylanmasÄ±nÄ±n Uygun BulunduÄŸuna Dair Kanun."

7011 SayÄ±lÄ± "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuzey KÄ±brÄ±s Türk Cumhuriyeti Hükümeti ArasÄ±nda Türkiye'deki IÅŸÄ±k TatbikatÄ± SÄ±rasÄ±nda Ev Sahibi Ülke TarafÄ±ndan SaÄŸlanacak Destek Konusunda Mutabakat MuhtÄ±rasÄ±nÄ±n OnaylanmasÄ±nÄ±n Uygun BulunduÄŸuna Dair Kanun."

7012 SayÄ±lÄ± "Avrupa-Kafkasya-Asya UlaÅŸtÄ±rma Koridorunun Üzerinde UluslararasÄ± TaÅŸÄ±macÄ±lÄ±ÄŸÄ±n GeliÅŸtirilmesi Çok TaraflÄ± Temel AnlaÅŸmasÄ±na DeÄŸiÅŸiklikler HakkÄ±nda Protokolün OnaylanmasÄ±nÄ±n Uygun BulunduÄŸuna Dair Kanun."

7013 SayÄ±lÄ± "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Portekiz Cumhuriyeti Hükümeti ArasÄ±nda Gizlilik Dereceli Bilginin KarÅŸÄ±lÄ±klÄ± KorunmasÄ± AnlaÅŸmasÄ±nÄ±n OnaylanmasÄ±nÄ±n Uygun BulunduÄŸuna Dair Kanun."

7014 SayÄ±lÄ± "Türkiye Cumhuriyeti BayÄ±ndÄ±rlÄ±k ve Ä°skan BakanlÄ±ÄŸÄ± ile Irak Cumhuriyeti Ä°skan ve Ä°nÅŸaat BakanlÄ±ÄŸÄ± ArasÄ±ndaki YapÄ± Malzemeleri AlanÄ±nda Mutabakat ZaptÄ± ile NotalarÄ±n OnaylanmasÄ±nÄ±n Uygun BulunduÄŸuna Dair Kanun."

7015 SayÄ±lÄ± "Türkiye Cumhuriyeti Çevre ve Orman BakanÄ± ile Avusturya Cumhuriyeti Federal, TarÄ±m, OrmancÄ±lÄ±k, Çevre ve Su Yönetimi BakanÄ± ArasÄ±nda Çevre ve OrmancÄ±lÄ±k AlanÄ±nda Ä°ÅŸ BirliÄŸi Mutabakat MuhtÄ±rasÄ±nÄ±n OnaylanmasÄ±nÄ±n Uygun BulunduÄŸuna Dair Kanun."

7016 SayÄ±lÄ± "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Moldova Cumhuriyeti Hükümeti ArasÄ±nda Çevre AlanÄ±nda Mutabakat ZaptÄ±nÄ±n OnaylanmasÄ±nÄ±n Uygun BulunduÄŸuna Dair Kanun."