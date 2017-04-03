CHP'li BÃ¶ke Hatay'da konuÅŸtu 16 Nisan bir son deÄŸil yeni bir baÅŸlangÄ±Ã§ olacak

CHP Genel BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Selin Sayek BÃ¶ke, Hatay'Ä±n Antakya ilÃ§esinde toplanan vatandaÅŸlara Ã¶nemli Ã§aÄŸrÄ±larda bulundu

CHP'li Böke, halk oylamasÄ±na iliÅŸkin, ''Bu sandÄ±k yeniden Türkiye'nin birbiriyle barÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± ve bu barÄ±ÅŸ içerisinde zenginlik yarattÄ±ÄŸÄ± bir gelecek yazmak için bir imkan veriyor bize'' dedi.

Hatay'Ä±n merkez Antakya ilçesine baÄŸlÄ± KarlÄ±su Mahallesi'nde vatandaÅŸlarla bir araya gelen Böke, yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmada, anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸi teklifine neden "hayÄ±r" dediklerini anlattÄ±.

Böke, 16 Nisan'da karÅŸÄ±larÄ±na çok önemli bir sandÄ±k geleceÄŸini ancak bu sandÄ±ÄŸÄ±n Türkiye'nin ihtiyacÄ± olan bir ÅŸey olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± savundu.

"Siyasetin en temel görevi vatandaÅŸÄ±nÄ±n yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± sorunlara çare olmaktÄ±r"

Türkiye'de iÅŸsizlik ve enflasyon sorunu olduÄŸunu belirten Böke, ÅŸöyle devam etti:

"Bunca zorluk içerisinde bu dertlere çare olmak yerine karÅŸÄ±mÄ±za bambaÅŸka iddiasÄ± olan bir sandÄ±k getirdiler. Oysa siyasetin en temel görevi vatandaÅŸÄ±nÄ±n yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± sorunlara çare olmaktÄ±r. O sorunlarÄ± görmezden gelip, ülkenin ihtiyaç duymadÄ±ÄŸÄ± rejim deÄŸiÅŸiklikliklerini tartÄ±ÅŸmak deÄŸildir. Hele de siyasetin görevi vatandaÅŸÄ±nÄ± inancÄ± üzerinden, kimliÄŸi üzerinden, doÄŸduÄŸu coÄŸrafya üzerinden ayrÄ±ÅŸtÄ±rmak hiç deÄŸildir.''

Böke, "16 Nisan'da karÅŸÄ±larÄ±na getirilen sandÄ±ÄŸÄ±n hiçbir soruna çare olmayacaÄŸÄ±nÄ± ancak bir baÅŸlangÄ±ç fÄ±rsatÄ± taÅŸÄ±dÄ±ÄŸÄ±nÄ±" ifade ederek, "Bu sandÄ±k yeniden Türkiye'nin birbiriyle barÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± ve bu barÄ±ÅŸ içerisinde zenginlik yarattÄ±ÄŸÄ± bir gelecek yazmak için bir imkan veriyor bize. Ben 16 Nisan'Ä± herhangi bir ÅŸeyin sonu olarak deÄŸil bilakis Türkiye'de birlikte yaÅŸamanÄ±n, toplumsal barÄ±ÅŸÄ±n ve birlik olamanÄ±n ilk baÅŸlangÄ±ç adÄ±mÄ± olarak görüyorum.'' dedi.