CHP liderinin en mutlu gÃ¼nÃ¼ oÄŸlu niÅŸanlandÄ±

CHP lideri Kemal KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu'nun oÄŸlu Kerem KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu niÅŸanlandÄ±. DÃ¼ÄŸÃ¼n tÃ¶reni askerlik gÃ¶revini yerine getirdikten sonra gerÃ§ekleÅŸecek

CHP Genel BaÅŸkanÄ± Kemal KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu'nun oÄŸlu Kerem KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu ve bir süredir beraber olduÄŸu sevgilisi Mine AlÅŸan aile arasÄ±nda yapÄ±lan sade bir törenle niÅŸanlandÄ±.

Yurt dÄ±ÅŸÄ±nda “siyasette kayÄ±rmacÄ±lÄ±k” üzerine doktora yapan Kerem KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu, kÄ±sa bir süre önce, OrtadoÄŸu Teknik Üniversitesi’nde ders vermeye baÅŸlamÄ±ÅŸtÄ±. Genç çiftin düÄŸünü, Kerem KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu’nun askerleÄŸi sonrasÄ± gerçekleÅŸtirilecek.