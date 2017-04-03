Abdullah GÃ¼l'Ã¼n o kararÄ±na BahÃ§eli'den sert tepki

MHP Genel BaÅŸkanÄ± Devlet BahÃ§eli, Sakarya'da yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmanÄ±n ardÄ±ndan Abdullah GÃ¼l'Ã¼n BaÅŸbakanÄ±n Kayseri mitingine katÄ±lmama kararÄ±nÄ± eleÅŸtirdi

“2007 yÄ±lÄ±nda, ÅŸimdiki CumhurbaÅŸkanÄ±, BaÅŸbakan olarak, göstermiÅŸ olduÄŸu aday Gül ile birlikte Kayseri’ye gitmiÅŸler, mitingde elele vermiÅŸlerdir. Åžimdi BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m, CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± yapmÄ±ÅŸ olan da Gül’dür. Ä°ki sebepten ötürü Gül’ün orada olmasÄ± lazÄ±mdÄ±r. Birincisi Kayserili olmasÄ±ndan, ikincisi de kendisinin CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± devamÄ±nda erken seçim sonrasÄ±ndaki kararlÄ±lÄ±ÄŸÄ±n Kayseri’de gösterilmesinden. Bu nezaketi taÅŸÄ±malarÄ± gerekir” diyen Bahçeli diÄŸer konularda da özetle ÅŸunlarÄ± söyledi:

(Referandum) “Özellikle CHP sözcülerinin konuÅŸmalarÄ±ndaki çeliÅŸkili durumlar, SayÄ±n BaÅŸbakan’Ä±n çok yüksek bir performans göstermiÅŸ olmasÄ±, SayÄ±n CumhurbaÅŸkanÄ±’nÄ±n yine tesis açÄ±lÄ±ÅŸ törenlerindeki Ä±srarlÄ± tutumu, bizim de kendi çapÄ±mÄ±zda yapmÄ±ÅŸ olduÄŸumuz bazÄ± mitingler sonrasÄ± anlaÅŸÄ±ldÄ± ki evetler yükseliÅŸte.

(ABD BaÅŸkonsolosluÄŸu’ndan darbeci Adil Öksüz’ün aranmasÄ±) ABD’nin veya ona baÄŸlÄ± olarak Ä°stanbul BaÅŸkonsolosluÄŸu’nun bu gibi iÅŸlerle iliÅŸkisi sabitleÅŸirse FETÖ artÄ± ABD gözükür. Bu kadar komutana hükmeden bir kiÅŸinin bulunmasÄ±nÄ±n da çok basit olmamasÄ± lazÄ±m.

Türkiye’de, böyle artçÄ± depremler gibi artçÄ± darbeler olacaÄŸÄ± kanaatinde deÄŸilim. FETÖ kÄ±rkayak böceÄŸi gibi görünüyor.

BaÅŸÄ±nÄ±n siyasi ayak olarak tanÄ±mlanmasÄ± lazÄ±m.”

KILIÇDAROÄžLU'NA: ‘SUYA YAZI YAZIYOR’

MHP Genel BaÅŸkanÄ± Devlet Bahçeli, “hayÄ±r” kampanyasÄ± yürüten CHP Genel BaÅŸkanÄ± Kemal KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu’na yönelik eleÅŸtirilerini sürdürdü. Ordu mitinginden önce AK Partili BüyükÅŸehir Belediye BaÅŸkanÄ± AK Partili Enver YÄ±lmaz, mola yerinde Bahçeli’yi karÅŸÄ±ladÄ±. Bahçeli, mitingde özetle ÅŸunlarÄ± söyledi:

OTURDUKLARI AHIR SEKÄ°SÄ°

“Bizim geçmiÅŸimize yüz çevirdiÄŸimizi, AKP’ye baston olduÄŸumuzu namertçe ileri sürdüler. Ne yapmak istediÄŸimizi anlamakta zorlandÄ±lar. Hükümet etme sistemi deÄŸiÅŸikliÄŸine akÄ±llarÄ± ermedi, zekalarÄ± yetmedi. Zira oturduklarÄ± ahÄ±r sekisi, çaÄŸÄ±rdÄ±klarÄ± Ä°stanbul türküsüydü. Åžu dikkat çekici soruna bakÄ±nÄ±z ki, KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu FETÖ’den ÅŸikâyetçi deÄŸil. Çürük tahtada geziyor, suya yazÄ± yazÄ±yor, ipe un seriyor. Türkiye muhalifleriyle al gülüm ver gülüm içinde. Ata et, ite ot vermekle vakit geçirmekte. Yalanlarla oyalanÄ±yor, Türkiye düÅŸmanlarÄ±nÄ±n eline su dökmekle avunuyor. Bir de MHP’den kopup giden siyasi düÅŸkünlerden medet umuyor, onlarÄ± kukla gibi oynatÄ±yor. Anayasa deÄŸiÅŸikliklerinin sonucunda tek adamlÄ±k geliyor diyor, ama adamlÄ±k nedir bilmediÄŸi için HDP ve sözde milliyetçilerle çamura saplanÄ±p patinaja baÅŸlÄ±yor.”

Kaynak: Hürriyet