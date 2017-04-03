Deniz Baykal'dan flaÅŸ aÃ§Ä±klamalar hayÄ±r Ã§Ä±karsa 29 Ekim'i de o gÃ¼n kutlayacaÄŸÄ±z

CHP eski Genel BaÅŸkanÄ± ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal, partisinin halk oylamasÄ± Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± kapsamÄ±nda Maltepe Belediyesi Prof. Dr. TÃ¼rkan Saylan KÃ¼ltÃ¼r Merkezi'ndeki dÃ¼zenlenen etkinlikte konuÅŸma yaptÄ±

CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal, halk oylamasÄ±ndan "hayÄ±r" çÄ±kmasÄ± durumunda 29 Ekim'i de o gün kutlayacaklarÄ±nÄ± belirterek, "Cumhuriyetimizi o gün ilan etmiÅŸiz gibi. Hatta 9 Eylül 1922'de Ä°zmir'de düÅŸmanÄ± denize döküp, kadÄ±nlarÄ±mÄ±zÄ±n kÄ±rmÄ±zÄ± bezler üzerine ay ve yÄ±ldÄ±z çizerek diktikleri, o sevimli bayraÄŸÄ±mÄ±zÄ± askerlerimizin vilayet konaÄŸÄ±nÄ±n çatÄ±sÄ±na kadar heyecanla çÄ±kÄ±p diktikleri anda nasÄ±l yüreÄŸimiz kabarÄ±yor, gözlerimiz doluyorsa o duygularla vatanÄ± o gün kurtarmÄ±ÅŸÄ±z gibi... O sevinci yaÅŸayacaÄŸÄ±z." dedi.

Burada konuÅŸan Baykal, 16 Nisan'da yapÄ±lacak halk oylamasÄ±na deÄŸinerek, "Türkiye'de bir anayasa sancÄ±sÄ±nÄ±n, anayasa arayÄ±ÅŸÄ±nÄ±n, anayasa özleminin kendisini gösterdiÄŸi hangi kahve, ev ziyareti, esnaf buluÅŸmasÄ±nÄ±, fabrika sohbetini hatÄ±rlÄ±yorsunuz? Bu anayasa tartÄ±ÅŸmasÄ± milletin ihtiyacÄ±ndan kaynaklanmÄ±yor. Milletin böyle bir ihtiyacÄ± olduÄŸuna dair hiçbir gözlem yoktur. Bu birilerinin ihtiyacÄ±ndan dolayÄ±dÄ±r. Bu, tabandan yukarÄ± gelen bir ihtiyaç deÄŸildir. YukarÄ±dan aÅŸaÄŸÄ±ya empoze edilmek istenen, 24 kanaldan, 24 saat naklen yayÄ±n yapÄ±larak CumhurbaÅŸkanÄ±, BaÅŸbakan nutkuyla Türkiye'ye dayatÄ±lmak istenen bir projedir." iddiasÄ±nda bulundu.

"Bütün denge bozulacak"

Baykal, CumhurbaÅŸkanÄ±n yeni düzenlemeyle parti genel baÅŸkanÄ± olmasÄ±nÄ±n bütün dengeyi bozacaÄŸÄ±nÄ± öne sürerek, "Meclis; göstermelik, müsamere meclisine dönüÅŸüyor. Meclisteki en büyük partinin genel baÅŸkanÄ± cumhurbaÅŸkanÄ± olursa, cumhurbaÅŸkanÄ± o meclisi oluÅŸturacak milletvekillerin yarÄ±sÄ±nÄ± belirliyorsa, o meclisin hiçbir anlamÄ±, deÄŸeri kalmÄ±yor. Bu anayasanÄ±n dengeyi bozan ana unsurlarÄ±ndan biri budur." diye konuÅŸtu.

Halk oylamasÄ±ndan "hayÄ±r" çÄ±kmasÄ± durumunda 29 Ekim'i de o gün kutlayacaklarÄ±nÄ± dile getiren Baykal, ÅŸöyle devam etti:

"Cumhuriyetimizi o gün ilan etmiÅŸiz gibi. Hatta 9 Eylül 1922'de Ä°zmir'de düÅŸmanÄ± denize döküp, kadÄ±nlarÄ±mÄ±zÄ±n kÄ±rmÄ±zÄ± bezler üzerine ay ve yÄ±ldÄ±z çizerek diktikleri o sevimli bayraÄŸÄ±mÄ±zÄ± askerlerimizin vilayet konaÄŸÄ±nÄ±n çatÄ±sÄ±na kadar heyecanla çÄ±kÄ±p diktikleri anda nasÄ±l yüreÄŸimiz kabarÄ±yor, gözlerimiz doluyorsa o duygularla vatanÄ± o gün kurtarmÄ±ÅŸÄ±z gibi... O sevinci yaÅŸayacaÄŸÄ±z. O sevinci de 'hayÄ±r' diyenler olarak deÄŸil, yanÄ±nÄ±zda belki 'evet' demiÅŸ arkadaÅŸlarÄ±nÄ±za 'Gel buraya gel, bu senin de Meclisin, bu senin de Türkiyen, bu senin de Cumhuriyetin' diyeceÄŸiz. OnlarÄ± da kucaklayacaÄŸÄ±z, hep beraber o 23 Nisan'Ä± kutlayacaÄŸÄ±z."