Ana Sayfa | SÄ°YASET 03/04/2017 12:54

Sizi Ä°zmir'den denize dÃ¶keriz diyen CHP'li vekile savcÄ±lÄ±ktan soruÅŸturma

CHP Konya Milletvekili HÃ¼snÃ¼ Bozkurt

Ankara Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nca, geÃ§tiÄŸimiz gÃ¼nlerde referandum sÃ¶ylemleri nedeniyle CHP Konya Milletvekili HÃ¼snÃ¼ Bozkurt hakkÄ±nda soruÅŸturma aÃ§Ä±ldÄ±

"Diyelimki "Evet" çÄ±ktÄ± kimse heveslenmesin. Biz yine Samsun'dan baÅŸlarÄ±z, Amasya'ya gideriz, Sivas'a gideriz, Ankara'ya geliriz. Buradan Ä°nönü'ye Sakarya'ya DumlupÄ±nar'a... Ulan sizi Ä°zmir'e kadar kovalamazsak anamÄ±zdan emdiÄŸimiz süt helal olmasÄ±n. Sizi de sizin yedi göbek sülalenizi de bütün emperyalistleri de yine Ä°zmir'den denize dökeriz." diyen CHP Konya Milletvekili Hüsnü Bozkurt hakkÄ±nda Ankara Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ± soruÅŸturma baÅŸlatÄ±ldÄ±.

 

 

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Manisa Milletvekili Dr. Tur YÄ±ldÄ±z BiÃ§er

KadÄ±nlar benim malÄ±m diyen AÄŸaoÄŸlu'na CHP'li vekil dava aÃ§tÄ±

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Antalya Milletvekili Deniz Baykal

CHP'li vekil Baykal SandÄ±ktan hayÄ±r Ã§Ä±karsa vatanÄ± o gÃ¼n kurtarmÄ±ÅŸÄ±z gibi sevineceÄŸiz

Refendum sÃ¼reciyle ilgili konuÅŸan CHP Antalya milletvekili Deniz Baykal, "16 Nisan'da hayÄ±r Ã§Ä±karsa Cumhuriyetimizi o gÃ¼n ilan etmiÅŸiz gibi. Hatta vatanÄ± o gÃ¼n kurtarmÄ±ÅŸÄ±z gibi o sevinci yaÅŸayacaÄŸÄ±z" ÅŸeklinde konuÅŸtu

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Deniz Baykal'dan flaÅŸ aÃ§Ä±klamalar hayÄ±r Ã§Ä±karsa 29 Ekim'i de o gÃ¼n kutlayacaÄŸÄ±z

CHP eski Genel BaÅŸkanÄ± ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal, partisinin halk oylamasÄ± Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± kapsamÄ±nda Maltepe Belediyesi Prof. Dr. TÃ¼rkan Saylan KÃ¼ltÃ¼r Merkezi'ndeki dÃ¼zenlenen etkinlikte konuÅŸma yaptÄ±