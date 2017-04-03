Sizi Ä°zmir'den denize dÃ¶keriz diyen CHP'li vekile savcÄ±lÄ±ktan soruÅŸturma

Ankara Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nca, geÃ§tiÄŸimiz gÃ¼nlerde referandum sÃ¶ylemleri nedeniyle CHP Konya Milletvekili HÃ¼snÃ¼ Bozkurt hakkÄ±nda soruÅŸturma aÃ§Ä±ldÄ±

"Diyelimki "Evet" çÄ±ktÄ± kimse heveslenmesin. Biz yine Samsun'dan baÅŸlarÄ±z, Amasya'ya gideriz, Sivas'a gideriz, Ankara'ya geliriz. Buradan Ä°nönü'ye Sakarya'ya DumlupÄ±nar'a... Ulan sizi Ä°zmir'e kadar kovalamazsak anamÄ±zdan emdiÄŸimiz süt helal olmasÄ±n. Sizi de sizin yedi göbek sülalenizi de bütün emperyalistleri de yine Ä°zmir'den denize dökeriz." diyen CHP Konya Milletvekili Hüsnü Bozkurt hakkÄ±nda Ankara Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ± soruÅŸturma baÅŸlatÄ±ldÄ±.