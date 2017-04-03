CHP'li vekil Baykal SandÄ±ktan hayÄ±r Ã§Ä±karsa vatanÄ± o gÃ¼n kurtarmÄ±ÅŸÄ±z gibi sevineceÄŸiz

Refendum sÃ¼reciyle ilgili konuÅŸan CHP Antalya milletvekili Deniz Baykal, "16 Nisan'da hayÄ±r Ã§Ä±karsa Cumhuriyetimizi o gÃ¼n ilan etmiÅŸiz gibi. Hatta vatanÄ± o gÃ¼n kurtarmÄ±ÅŸÄ±z gibi o sevinci yaÅŸayacaÄŸÄ±z" ÅŸeklinde konuÅŸtu

Eski CHP Genel BaÅŸkanÄ± ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal, Maltepe'de vatandaÅŸlara referandumla ilgili bir konferansÄ± verdi. Konferans öncesinde Ä°zmir MarÅŸÄ± çalarken, CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal, "16 Nisan'da hayÄ±r çÄ±karsa kimsenin kaygÄ± duymasÄ± için bir ÅŸey yok. Bir hafta sonraki 23 Nisanda öyle bir kutlama yapacaÄŸÄ±z ki sanki 2017'de de deÄŸil de zaman tünelinde geriye gitmiÅŸiz, 1920 yÄ±lÄ±nÄ±n 23 Nisan'Ä±ndaymÄ±ÅŸÄ±z sanki siz Maltepe'de deÄŸilmiÅŸsiniz Ankara'da Ulus MeydanÄ±'nda o taÅŸ mektebin merdivenlerinin üstünde Mustafa Kemal'in yanÄ±nda TBMM'yi ilk kez açÄ±yomuÅŸsunuz gibi. Cumhuriyetimizi o gün ilan etmiÅŸiz gibi. Hatta vatanÄ± 9 Eylül 1922'de Ä°zmir'de düÅŸmanÄ± denize döküp, o bayraÄŸÄ±mÄ±zÄ± kadÄ±nlarÄ±mÄ±zÄ±n kÄ±rmÄ±zÄ± bezler üzerine ay ve beyaz yÄ±ldÄ±z çizerek diktikleri o sevimli bayraÄŸÄ±mÄ±zÄ± askerlerimizin vilayet konaÄŸÄ±nÄ±n çatÄ±sÄ±na kadar heyecanla çÄ±kÄ±p diktikleri anda nasÄ±l yüreÄŸimiz kabarÄ±yor, gözlerimiz doluyorsa o duygularla vatanÄ± o gün kurtarmÄ±ÅŸÄ±z gibi o sevinci yaÅŸayacaÄŸÄ±z. O sevinci de 'hayÄ±r' diyenler olarak deÄŸil, yanÄ±mÄ±zda belki 'evet' demiÅŸ arkadaÅŸlarÄ±mÄ±za 'Gel buraya gel, bu senin de Meclisin, bu senin de Türkiyen, bu senin de Cumhuriyetin diyeceÄŸiz. OnlarÄ± da kucaklayacaÄŸÄ±z, kollarÄ±na gireceÄŸiz hep beraber o 23 Nisan'Ä± kutlayacaÄŸÄ±z" dedi.